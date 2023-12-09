Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode Terbaru BIMA S TRAGIC RESCUE, Minggu 10 Desember 2023 Jam 12.00 WIB Hanya Di MNCTV

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:50 WIB
Episode Terbaru BIMA S TRAGIC RESCUE, Minggu 10 Desember 2023 Jam 12.00 WIB Hanya Di MNCTV
Serial Animasi BIMA S hanya di MNCTV. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 12.00 WIB di MNCTV.

Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

INFERNUS geram dan menghisap life force SCAR hingga membuat tubuhnya lumpuh sebagian. SATRIA dapat merasakan posisi INFERNUS berada dan meminta XION segera kesana. Pertarungan antara XION dan kelompok INFERNUS tidak terelakkan.

Ada apa dengan INFERNUS dan SCAR? Bukankah Mereka satu komplotan?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement