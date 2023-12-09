Episode Terbaru BIMA S TRAGIC RESCUE, Minggu 10 Desember 2023 Jam 12.00 WIB Hanya Di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 12.00 WIB di MNCTV.

Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

INFERNUS geram dan menghisap life force SCAR hingga membuat tubuhnya lumpuh sebagian. SATRIA dapat merasakan posisi INFERNUS berada dan meminta XION segera kesana. Pertarungan antara XION dan kelompok INFERNUS tidak terelakkan.

Ada apa dengan INFERNUS dan SCAR? Bukankah Mereka satu komplotan?