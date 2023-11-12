T-Serum Pulihkan Hydome Town, Saksikan BIMA S Siang Ini di MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menemani Minggu siang Anda dengan animasi BIMA S. Serial bergenre action dan adventure ini berkisah tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Episode Hydome Town kali ini berkisah tentang Presiden Direktur Hydonia, Arthur Hydenburg yang sudah mendengar keberhasilan T-Serum. Apakah Hydome Town akan bebas dari virus Growler?

BACA JUGA: BIMA S Episode Mad Scientist Hanya di MNCTV

Jangan ketinggalan menonton animasi BIMA S di MNCTV, pada 12 November 2023, pukul 12.00 WIB. Program ini juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau lewat laman www.rctiplus.com.

Serial animasi BIMA S merupakan proyek garapan MNC Animation yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series yang dikemas dalam format animasi 3D dengan konsep universe dan jalan cerita lebih menarik.

BACA JUGA: Merasa Tak Punya Istri Jadi Alasan Gunawan Dwi Cahyo Talak Cerai Okie Agustina

Sejak dirilis pada 2020, serial ini menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia. Bahkan BIMA S berhasil menerima penghargaan Program Animasi Terbaik Televisi Anugerah KPI Awards pada 15 Oktober 2022.

Hal ini karena BIMA S tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan, namun juga persahabatan, pengorbanan, perjuangan, dan kebenaran.*

(SIS)