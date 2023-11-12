Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

T-Serum Pulihkan Hydome Town, Saksikan BIMA S Siang Ini di MNCTV

Andrean Pulungan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |09:45 WIB
T-Serum Pulihkan Hydome Town, Saksikan BIMA S Siang Ini di MNCTV
Episode Hydome Town animasi BIMA S. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menemani Minggu siang Anda dengan animasi BIMA S. Serial bergenre action dan adventure ini berkisah tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix. 

Episode Hydome Town kali ini berkisah tentang Presiden Direktur Hydonia, Arthur Hydenburg yang sudah mendengar keberhasilan T-Serum. Apakah Hydome Town akan bebas dari virus Growler? 

Jangan ketinggalan menonton animasi BIMA S di MNCTV, pada 12 November 2023, pukul 12.00 WIB. Program ini juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau lewat laman www.rctiplus.com

Serial animasi BIMA S merupakan proyek garapan MNC Animation yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series yang dikemas dalam format animasi 3D dengan konsep universe dan jalan cerita lebih menarik.

Animasi BIMA S. (Foto: MNCTV)

Sejak dirilis pada 2020, serial ini menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia. Bahkan BIMA S berhasil menerima penghargaan Program Animasi Terbaik Televisi Anugerah KPI Awards pada 15 Oktober 2022.

Hal ini karena BIMA S tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan, namun juga persahabatan, pengorbanan, perjuangan, dan kebenaran.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement