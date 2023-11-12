JAKARTA - MNCTV akan menemani Minggu siang Anda dengan animasi BIMA S. Serial bergenre action dan adventure ini berkisah tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.
Episode Hydome Town kali ini berkisah tentang Presiden Direktur Hydonia, Arthur Hydenburg yang sudah mendengar keberhasilan T-Serum. Apakah Hydome Town akan bebas dari virus Growler?
Jangan ketinggalan menonton animasi BIMA S di MNCTV, pada 12 November 2023, pukul 12.00 WIB. Program ini juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau lewat laman www.rctiplus.com.
Serial animasi BIMA S merupakan proyek garapan MNC Animation yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series yang dikemas dalam format animasi 3D dengan konsep universe dan jalan cerita lebih menarik.
Sejak dirilis pada 2020, serial ini menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia. Bahkan BIMA S berhasil menerima penghargaan Program Animasi Terbaik Televisi Anugerah KPI Awards pada 15 Oktober 2022.
Hal ini karena BIMA S tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan, namun juga persahabatan, pengorbanan, perjuangan, dan kebenaran.*
(SIS)