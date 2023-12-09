Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komika Aulia Rakhman Diduga Sindir Nama Muhammad, Gus Miftah Emosi: Saya Mencarinya!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:37 WIB
Komika Aulia Rakhman Diduga Sindir Nama Muhammad, Gus Miftah Emosi: Saya Mencarinya!
Gus Miftah emosi melihat candaan Komika Aulia Rakhman, diduga menyindir nama Muhammad. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Gus Miftah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dirinya terlihat emosi dengan seseorang yang diduga Komika Aulia Rakhman. Hal itu diketahui di media sosial Instagram miliknya tersebut.

Usut punya usut, kekesalan Gus Miftah yang diduga terhadap Komika Aulia Rakhman ketika dirinya memperlihatkan candaan atau rostingan di salah satu akun TikTok.

Di mana di dalam video yang di-postingnya itu, terlihat Komika Aulia Rakhman tengah melakukan stand up comedy dengan menghina nama muhammad.

"Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya pemimpin, sahabat, orang yang dicintai cuma sekarang apa sih arti nama kayak penting saja," kata Komika Aulia Rakhman di Tiktok @yusril. albaqo dalam postingan Gus Miftah, Minggu (9/12/2023).

"Coba kalian cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting saja nama Muhammad sekarang ya, sudah di penjara semua lagi," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
