HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Kelahiran Anak Kedua, Ini Wejangan Gus Miftah untuk Atta Haliilintar dan Aurel Hermansyah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |02:30 WIB
Jelang Kelahiran Anak Kedua, Ini Wejangan Gus Miftah untuk Atta Haliilintar dan Aurel Hermansyah
Atta Halilintar dapat wejangan dari Gus Miftah (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar hanya tinggal menghitung hari, jelang persalinan istrinya, Aurel Hermansyah. Di awal November 2023 ini, pasangan Atta dan Aurel akan dikaruniai seorang anak perempuan kedua melalui operasi caesar.

Sayangnya, belum diketahui pasti kapan Aurel akan melahirkan adik dari Ameena Hanna ke dunia. Namun, berbagai persiapan tentu telah dilakukan oleh pasangan muda ini.

Sebagai salah satu orang yang cukup dekat dengan Atta dan Aurel, Gus Miftah mengaku ikut bahagia. Bahkan ia juga tak sungkan untuk memberi wejangan pada Atta dan Aurel yang tak lama lagi akan memiliki dua anak.

Dai 42 tahun itu berharap, Atta yang sudah dianggap sebagai anak sendiri semakin dewasa menjelang kelahiran bayinya.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
