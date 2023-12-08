Sinopsis Film Angel Has Fallen, Gerard Butler Penjaga Terakhir Presiden AS

JAKARTA - Sinopsis film Angel Has Fallen akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Angel Has Fallen adalah film thriller aksi politik Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Ric Roman Waugh.

Angel Has Fallen adalah angsuran ketiga dalam seri film Has Fallen, setelah Olympus Has Fallen (2013) dan London Has Fallen (2016). Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte, dan Danny Huston.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 39% berdasarkan 190 ulasan, dengan rating rata-rata 5/10.

Sinopsis Film Angel Has Fallen

Agen Secret Service Mike Banning menjalani pelatihan di fasilitas militer di Virginia, yang dimiliki oleh mantan perwira Army Ranger-nya, Wade Jennings, yang kini menjadi CEO perusahaan militer swasta Salient Global. Dia direkomendasikan untuk posisi Direktur Secret Service oleh Presiden AS Allan Trumbull, untuk menggantikan direktur yang pensiun, David Gentry, tetapi menyembunyikan fakta bahwa dia menderita migrain dan insomnia serta mengonsumsi obat penghilang rasa sakit untuk mengatasi nyeri punggung kronis dari cedera pertempuran sebelumnya.

Saat Trumbull sedang melakukan perjalanan memancing pribadi di Queen's Lake di Williamsburg, sekelompok drone bersenjata menyerang dan membunuh tim perlindungannya, hanya Banning yang selamat dan menyelamatkannya. Keduanya terluka, tetapi Banning pulih sementara Trumbull jatuh dalam koma. Agen FBI Helen Thompson disajikan dengan bukti palsu yang menyalahkan Banning atas serangan tersebut, yang mengakibatkan penangkapannya. Dalam perjalanan ke fasilitas penahanan, transportasi Banning diserang, tetapi ia melarikan diri setelah membunuh penyerangnya dan membuka topeng mereka sebagai tentara bayaran dari Salient Global dengan siapa ia ikut dalam latihan.

Menyadari bahwa Jennings telah mengkhianati dan memfitnahnya, ia menelepon istrinya, Leah, dari pompa bensin terdekat, memberitahunya bahwa dia masih hidup dan bertekad untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Telepon tersebut memberi tahu Thompson lokasinya, memaksa dia untuk mencuri truk 18 roda milik milisi sambil dikejar oleh banyak petugas polisi. Banning melarikan diri setelah menabrak truk dan akhirnya pergi ke ayahnya yang terasing, Clay, yang tinggal di tempat terpencil di hutan White Hall, Virginia Barat.