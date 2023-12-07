Sinopsis Film A Family Man, Sulitnya Gerard Butler Jalani Work Life Balance

JAKARTA - Sinopsis film A Family Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film A Family Man adalah film drama Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Mark Williams, dalam debut penyutradaraannya, dan ditulis oleh Bill Dubuque.

Film ini menceritakan tentang Dane Jensen, seorang Pemimpin Korporat dari Chicago, yang harus menyeimbangkan aspirasi karirnya dengan kehidupan keluarganya yang semakin kompleks. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Willem Dafoe, Anupam Kher, Alfred Molina, Alison Brie, dan Gretchen Mol.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 16% berdasarkan 25 ulasan, dengan rating rata-rata 4,1/10.

Sinopsis Film A Family Man

Dane Jensen adalah seorang pemimpin perusahaan headhunter yang sukses berbasis di Chicago yang bekerja di agen Blackridge Recruitment. Hidupnya berkutat pada menyelesaikan kesepakatan di ruang lingkup perusahaan yang kompetitif.

Saat film dimulai, Jensen terlihat fokus pada pekerjaannya, tetapi dia juga berusaha menjadi sosok ayah yang baik. Bosnya, Ed Blackridge, menawarkan promosi yang akan membuatnya mengendalikan perusahaan. Untuk mendapatkannya, dia harus mengungguli angka pencapaian rival ambisiusnya, Lynn Wilson. Fokus Jensen pada pekerjaan menjadi hambatan bagi keluarganya. Istrinya, Elise, meminta lebih banyak waktu bersama mereka.

Jensen berusaha untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan anak tertuanya, Ryan, untuk mempersiapkannya menghadapi dunia dewasa. Percaya bahwa Ryan hampir mengalami obesitas anak-anak, dia mengajaknya jogging di pagi hari. Jensen melihat bahwa anaknya sering mengeluh kelelahan dan memiliki memar yang tidak bisa dijelaskan.

Jensen bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu di kantor untuk mencoba mendapatkan promosi, yang tidak disetujui oleh Elise. Dia meminta Jensen untuk memprioritaskan keluarga. Kemudian, Ryan didiagnosis menderita kanker, yang mengguncang mereka semua.