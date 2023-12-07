Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film A Family Man, Sulitnya Gerard Butler Jalani Work Life Balance

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film A Family Man, Sulitnya Gerard Butler Jalani <i>Work Life Balance</i>
Sinopsis Film A Family Man (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film A Family Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film A Family Man adalah film drama Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Mark Williams, dalam debut penyutradaraannya, dan ditulis oleh Bill Dubuque.

Film ini menceritakan tentang Dane Jensen, seorang Pemimpin Korporat dari Chicago, yang harus menyeimbangkan aspirasi karirnya dengan kehidupan keluarganya yang semakin kompleks. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Willem Dafoe, Anupam Kher, Alfred Molina, Alison Brie, dan Gretchen Mol.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 16% berdasarkan 25 ulasan, dengan rating rata-rata 4,1/10.

Sinopsis Film A Family Man

Dane Jensen adalah seorang pemimpin perusahaan headhunter yang sukses berbasis di Chicago yang bekerja di agen Blackridge Recruitment. Hidupnya berkutat pada menyelesaikan kesepakatan di ruang lingkup perusahaan yang kompetitif.

Sinopsis Film A Family Man, Sulitnya Gerard Butler Jalani {Work Life Balance}

Saat film dimulai, Jensen terlihat fokus pada pekerjaannya, tetapi dia juga berusaha menjadi sosok ayah yang baik. Bosnya, Ed Blackridge, menawarkan promosi yang akan membuatnya mengendalikan perusahaan. Untuk mendapatkannya, dia harus mengungguli angka pencapaian rival ambisiusnya, Lynn Wilson. Fokus Jensen pada pekerjaan menjadi hambatan bagi keluarganya. Istrinya, Elise, meminta lebih banyak waktu bersama mereka.

Jensen berusaha untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan anak tertuanya, Ryan, untuk mempersiapkannya menghadapi dunia dewasa. Percaya bahwa Ryan hampir mengalami obesitas anak-anak, dia mengajaknya jogging di pagi hari. Jensen melihat bahwa anaknya sering mengeluh kelelahan dan memiliki memar yang tidak bisa dijelaskan.

Jensen bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu di kantor untuk mencoba mendapatkan promosi, yang tidak disetujui oleh Elise. Dia meminta Jensen untuk memprioritaskan keluarga. Kemudian, Ryan didiagnosis menderita kanker, yang mengguncang mereka semua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement