Film-Film yang Pernah Dibintangi Yayu Unru, 2 di Antaranya Raih Piala Citra

JAKARTA - Aktor senior, Andi Wahyuddin Unru alias Yayu Unru meninggal dunia pada Jumat (8/12/2023) pukul 07.05 WIB. Kabar ini tentu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga fans Yayu Unru di Indonesia.

Yayu Unru sendiri merupakan aktor Tanah Air yang cukup eksis di industri perfilman Indonesia. Wajahnya sering bermunculan di film-film ternama hingga sinetron Tanah Air.

Lahir pada 4 Juni 1962, Yayu merupakan seorang aktor dan pemain pantomim senior dari Indonesia.

Beberapa film ternama yang pernah dibintangi Yayu Unru. Ia bahkan turut beradu akting dengan aktor dan bintang film ternama Indonesia semasa ia hidup.

Penasaran, apa saja film-film Indonesia apa saja yang pernah dibintangi Yayu Unru? Berikut informasinya.

1. Tabula Rasa

Pertama ada Tabula Rasa. Film yang rilis di 2014 juga menjadi sineas yang dibintangi Yayu Unru.

Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Hans, asal Serui, Papua, yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Mimpi Hans pun tak sesuai harapan dan penuh lika-liku, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pemilik restoran.

Yayu Unru sendiri berperan sebagai Parmanto, seorang juru masak di film tersebut. Kebolehan aktingnya di film ini pun sukses membuat kariernya semakin cemerlang di industri film Tanah Air.

Bahkan Yayu pun berhasil mendapatkan Piala Citra sebagai Pemeran Pendukung Pria Terbaik lewat film Tabula Rasa pada Festival Film Indonesia (FFI) 2014.

2. Posesif

Selanjutnya ada Posesif. Film drama romansa ini begitu populer di 2017

Dalam film ini, Yayu Unru beradu akting dengan para bintang muda seperti Adipati Dolken dan Putri Marino.

Film-Film yang Pernah Dibintangi Yayu Unru (Foto: Instagram/yayuunru)

Film ini menceritakan kisah cinta dua sejoli Lala dan Yudhis yang dipenuhi kontroversi karena sikap Yudhis yang kasar dan posesif. Di film ini, Yayu Unru berperan sebagai Ayah Lala, atau ayah dari Putri Marino.

Lewat Posesif, Yayu Unru berhasil meraih penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Pria Terbaik pada FFI 2017.





3. Gara-Gara Warisan

Kemudian ada film Gara-Gara Warisan. Film drama komedi ini juga cukup hits saat dirilis di 2022. Gara-Gara Warisan turut dibintangi aktor dan aktris ternama seperti Oka Antara, Indah Permatasari dan Ge Pamungkas.

Dalam film ini, Yayu Unru berperan sebagai Dahlan, ayah dari tiga saudara yang merebutkan rumah warisannya.