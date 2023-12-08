Kronologi Meninggalnya Yayu Unru, Sempat Alami 2 Kali Serangan Jantung hingga Pasang Ring

JAKARTA - Aktor senior Andi Wahyuddin Unru atau yang dikenal Yayu Unru meninggal dunia pada hari ini, Jumat, 8 Desember 2023. Sampai saat ini, belum diketahui pasti pukul berapa tepatnya bintang film The Last of Us itu mengembuskan napas terakhirnya.

Terkait kronologi meninggalnya sang aktor senior, Yayu Unru sebelumnya diketahui mengalami serangan jantung sebanyak dua kali dalam waktu yang berdekatan. Awalnya, serangan jantung tersebut terjadi pada waktu malam hari, sehingga dirinya dilarikan ke rumah sakit pada 5 Desember kemarin.

BACA JUGA: Aktor Ramadhan Alrasyid Bagikan Momen Terakhir Bareng Yayu Unru di Rumah Sakit

Keesokan harinya, serangan jantung yang kedua kembali terjadi. Tepatnya saat Yayu Unru tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan serangan jantungnya yang kedua, sampai membuatnya tidak sadarkan diri.

Hal tersebut pun sempat diungkapkan langsung oleh Naza Unru, yang merupakan anak dari Yayu Unru.

Kronologi meninggalnya Yayu Unru (Foto: Instagram/yayuunru)





"Jadi bapak kena 2 kali serangan, serangan pertama itu jam 21.00 WIB dan langsung dibawa ke IGD, malam itu direncanakan untuk operasi pasang ring jam 07.00 WIB pagi, tapi ternyata bapak kena serangan kedua jam 06.00 WIB Pagi, itu serangannya parah banget dan langsung nggak sadarkan diri," jelas Naza Unru.

Mengetahui kondisi tersebut, pihak keluarga pun memutuskan untuk melakukan operasi pasang ring pada jantung Yayu pada tanggal 6 Desember 2023.

"Operasi dilakukan sekitar jam 09.00 WIB pagi, karena dilihat posisi bapak nggak nunjukin kondisi yang lebih baik (akhirnya ditindak dalam keadaan kritis). Alhamdulillah operasi berjalan lancar sekitar 45 menit, tapi setelah operasi bapak baru siuman 1x24 jam," ungkapnya.

Usai menjalani pemasangan ring di jantungnya, kondisi Yayu Unru bisa dikatakan mulai mengalami peningkatan. Namun, ia masih harus menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan belum bisa dipindahkan ke ruang rawat inap.