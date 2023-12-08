Awal Mula Yayu Unru Bintangi The Last Of Us, Proyek Hollywood Terakhirnya

JAKARTA - Februari silam, Yayu Unru begitu semangat menceritakan awal mula dirinya membintangi The Last Of Us, serual yang ditayangkan HBO, pada 15 Januari 2023. Dia mengaku, semua berawal dari ketidaksengajaan.

Saat itu, Yayu yang sedang berada di Hawaii dan dikabari bahwa Iko Uwais akan syuting di Kanada. Menanggapi kabar itu, dia bercanda akan syuting di negara yang sama, pada November 2021.

Menariknya, sepulang dari Hawaii dia menerima tawaran casting lewat Instagram. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia mengirimkan video casting yang diminta dan dinyatakan lolos sepekan kemudian.

“Setelah dinyatakan lolos, kami negosiasi gaji dan mereka mengiyakan. Ya, gajinya cukup besar lah. Semua diurusin sama mereka dan saya berangka ke Kanada itu awal November 2021,” tuturnya.