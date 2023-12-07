Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jisoo BLACKPINK Unggah Foto Kenangan usai Perpanjang Kontrak dengan YG Entertainment

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:03 WIB
Jisoo BLACKPINK Unggah Foto Kenangan usai Perpanjang Kontrak dengan YG Entertainment
Jisoo BLACKPINK unggah foto kenangan usai perpanjang kontrak dengan YG Entertainment. (Foto: Marie Claire)
SEOUL - Kim Jisoo mengenang momen awal terbentuknya BLACKPINK setelah YG Entertainment mengumumkan perpanjangan kontrak dengan grup tersebut, pada 6 Desember 2023. 

Lewat Insta Story, dia mengunggah foto empat personel BLACKPINK yang terlihat sedang meloncat. Foto itu merupakan potret perdana Jisoo cs setelah diumumkan sebagai member tetap BLACKPINK.

Jisoo BLACKPINK unggah foto kenangan usai perpanjang kontrak dengan YG Entertainment. (Foto: Instagram/@sooyaaa_)

BLINK (fandom BLACKPINK) tentu familiar dengan foto yang terpajang di studio rekaman milik Teddy Park, produser ternama YG Entertainment sekaligus bos BLACK LABEL itu. Karena para member pernah membahas sejarah foto tersebut. 

Tak ada keterangan panjang dalam unggahan Jisoo tersebut. Dia hanya menautkan unggahan tersebut dengan akun Instagram resmi BLACKPINK, @blackpinkofficial, dengan emoji hati berwarna hitam dan pink. 

Unggahan Jisoo tersebut kemudian ramai dikomentari fans dan warganet Korea. “Foto itu masih tergantung di studio Teddy (produser BLACKPINK),” ujar seorang fans dikutip dari Allkpop, Kamis (7/12/2023).

Jisoo BLACKPINK unggah foto kenangan usai perpanjang kontrak dengan YG Entertainment. (Foto: Instagram/@sooyaaa_)

Lainnya mengatakan, “BLACKPINK forever! Aku sangat terharu dengan unggahan Jisoo.” Seorang penggemar lainnya mengatakan, “Dengan begitu, fans tak perlu lagi cemas dengan nasib BLACKPINK ke depannya.” 

YG Entertainment mengumumkan perpanjangan kontrak BLACKPINK, pada 6 Desember 2023. Isu soal kontrak Rose cs memang menjadi topik hangat di kalangan fans karena sempat ada rumor tiga member akan keluar dari agensi.

1 2
