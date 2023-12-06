V BTS dan Jennie BLACKPINK Dikabarkan Putus

SEOUL - V BTS dan Jennie BLACKPINK dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka. Menariknya, JTBC melaporkan keduanya putus meski tak pernah mengaku berpacaran.

Rumor asmara V dan Jennie pertama kali mencuat pada akhir tahun 2022. Kala itu, foto-foto mirip mereka disebar akun Telegram Gurumiharibo. Foto itu sempat menjadi perdebatan hangat warganet di media sosial.

YG Entertainment kemudian menanggapi peredaran foto mirip artisnya tersebut. Kala itu, agensi bentukan Yang Hyun Suk tersebut akan mengambil langkah hukum kepada orang pertama yang menyebarkan foto tersebut

“Kami sudah melaporkan keberadaan foto itu dan menangkap orang pertama yang mengunggah foto-foto pribadi Jennie BLACKPINK,” ujar agensi tersebut dikutip Koreaboo, pada 2022.

Akibat foto tersebut, menurut YG Entertainment, artisnya mendapat kritik, pelecehan seksual secara verbal, pelanggaran privasi, hingga penyebaran rumor hoax. Alasan itu yang membuat agensi itu melaporkan penyebar awal foto tersebut.

Sempat reda, rumor asmara keduanya kembali ramai ketika Jennie BLACKPINK mengundang V BTS dan para sahabatnya: Park Seo Joon, Chou Woo Shik, dan Park Hyung Sik ke pesta tertutup perilisan album kedua BLACKPINK.

Rumor asmara keduanya semakin panas ketika V dan Jennie dikabarkan bertemu di Paris saat menghadiri Cannes Film Festival, pada Mei 2023. Fotografer Amar Taoualit kemudian merilis foto dan video saat keduanya enghabiskan waktu di Paris.