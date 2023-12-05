Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Perkuat Kalteng Putra, Singgung soal Rasa Dihargai dan Kenyamanan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |02:30 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Perkuat Kalteng Putra, Singgung soal Rasa Dihargai dan Kenyamanan
Gunawan Dwi Cahyo perkuat Kalteng Putra (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo dipercaya untuk memperkuat klub sepakbola Kalteng Putra usai didepak oleh Persik Kediri, di tengah masalah rumah tangganya dengan Okie Agustina. Sebelum akhirnya memperkuat Laskar Isen Mulang dan bermain di sisa laga Liga 2, Gunawan pun sempat membagikan video saat dirinya untuk terakhir kalinya berlatih bersama Persik Kediri.

Melalui akun Instagramnya, bapak satu anak ini tampak mengucap syukur lantaran sudah mendapatkan pekerjaan baru. Bahkan, ia juga sempat menyinggung soal rasa dihargai dan juga kenyamanan.

"Latihan terakhir banget di tempat sebelumnya, bersyukur banget Allah masih dikasih kesehatan, dan diberikan rezeki di tempat baru yang jauh lebih baik dan lebih bisa dihargai," ujar Gunawan Dwi Cahyo pada keterangan video.

"Kenyamanan mungkin yang lebih utama dari segalanya untuk bermain sepak bola," sambungnya.

Gunawan Dwi Cahyo

Gunawan Dwi Cahyo perkuat Kalteng Putra (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)


Unggahan pria 34 tahun itu membuat para pendukungnya ramai memberikan semangat. Bahkan tak sedikit yang menaruh harapan pada Gunawan agar bisa kembali bangkit dan mengulang masa kejayaannya.

"Kasih menang kalteng putra dan bawa ke liga satu," tutur dodi***.

"Jalan Allah adalah rencana yg terbaik buat Hambanya..Semangat terus bro @gunawandwicahyo13," sambung bagus***.

"Semoga kembali ke top perform ya bang, kaya di timnas & Persija dulu inget gak waktu nyikut Ramdani pas selebrasi @gunawandwicahyo13," ucap rizkky***.

Sebagaimana diketahui, Gunawan Dwi Cahyo dikeluarkan dari Persik Kediri tak lama setelah gosip perselingkuhannya menyebar luas di media sosial. Hal itu membuat banyak orang yang berpikir jika Gunawan dikeluarkan lantaran masalah rumah tangganya, bukan bursa transfer.

1 2
