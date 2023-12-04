Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Spider-man 2, Peter Parker Galau dan Ambisi Doctor Oct

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:01 WIB
Sinopsis Film Spider-man 2, Peter Parker Galau dan Ambisi Doctor Oct
Sinopsis Film Spider-Man 2 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Spider-Man 2 aka dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man 2 adalah film pahlawan super Amerika tahun 2004 yang didasarkan pada karakter dari Marvel Comics. Disutradarai oleh Sam Raimi dan ditulis oleh Alvin Sargent dari cerita yang dipikirkan oleh Michael Chabon dan tim penulis Alfred Gough dan Miles Millar.

Film ini adalah angsuran kedua dalam trilogi Spider-Man karya Raimi dan sekuel dari Spider-Man (2002). Film ini dibintangi oleh Tobey Maguire sebagai Peter Parker / Spider-Man, bersama Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris, dan Donna Murphy.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Spider-Man 2 mendapatkan rating persetujuan sebesar 93% berdasarkan 276 ulasan, dengan skor rata-rata 8.3/10.

Sinopsis Film Spider-man 2

Dua tahun setelah menjadi Spider-Man, Peter Parker menjauh dari kekasihnya Mary Jane Watson dan sahabatnya, Harry Osborn, dan mengetahui bahwa Bibinya, May, menghadapi penggusuran. Dia mengalami kehilangan sementara tapi berulang dari kekuatannya, seringkali dalam situasi yang mengancam nyawa.

Sinopsis Film Spider-man 2, Peter Parker Galau dan Ambisi Doctor Oct

Harry, yang sekarang menjadi kepala divisi penelitian genetika dan ilmiah Oscorp, mensponsori proyek tenaga fusi oleh ilmuwan nuklir Otto Octavius, yang menjadi teman dan mentor bagi Peter. Saat menangani bahan berbahaya, Octavius mengenakan sebuah alat yang terdiri dari tentakel mekanik yang kuat dengan kecerdasan buatan. Selama demonstrasi publik yang dihadiri oleh Peter dan Harry, lonjakan daya menyebabkan reaktor fusi menjadi tidak stabil.

Octavius menolak untuk mematikan reaktor, yang kemudian menjadi kritis, membunuh istrinya dan membakar chip penghambat yang menghalangi tentakel tersebut dari sistem sarafnya. Sebagai Spider-Man, Peter berhasil mematikan eksperimen tersebut. Di rumah sakit, para dokter bersiap untuk mengangkat alat Octavius. Tanpa chip penghambat, tentakel tersebut menjadi sadar dan membela diri dengan membunuh para dokter. Setelah itu, Octavius mencari perlindungan di pelabuhan. Sekarang terpengaruh oleh kecerdasan buatan tentakel, dia memutuskan untuk mencoba eksperimennya lagi dan merampok bank untuk mendanainya. Daily Bugle menyebut ilmuwan tersebut sebagai "Doctor Octopus".

Mary Jane bertunangan dengan astronot John Jameson, putra dari editor Bugle, J. Jonah Jameson. Peter mengalami kehancuran emosional atas ketidakmampuannya untuk seimbangkan kehidupannya, dengan stres yang merampas kekuatannya sebagai akibatnya. Dia berhenti menjadi Spider-Man, kembali ke kehidupannya yang normal, dan berusaha untuk berdamai dengan Mary Jane. Dia juga akhirnya mengakui kepada Bibi May kebenaran tentang kematian Paman Ben. Bibi May mengampuninya, tetapi kenaikan tingkat kejahatan di kota membuat Peter khawatir.

Octavius membutuhkan isotop tritium untuk bahan bakar reaktornya, dia mengunjungi Harry untuk menuntutnya, mengancam akan membunuhnya jika tidak mematuhi permintaannya. Harry setuju dengan syarat mendapatkan Spider-Man, yang masih diyakininya bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dia memberitahu Octavius untuk mencari Peter, yang menurut Harry adalah teman Spider-Man, tetapi meminta Octavius untuk tidak menyakiti Peter. Octavius menemukan Peter, memintanya untuk menemukan Spider-Man, dan menangkap Mary Jane. Bahaya yang dihadapi oleh Mary Jane membuat kekuatan Peter kembali, dan dia mengejar Octavius. Saat mereka bertarung, mereka jatuh ke kereta bawah tanah New York City.

Halaman:
1 2
