Film Heartbreak Motel Libatkan 3 Bintang Artis Ternama, Siapa Mereka?

JAKARTA - Teka-teki tiga pemain film Heartbreak Motel akhirnya terungkap. Dalam sesi konferensi pers, terungkap bahwa Laura Basuki, Chicco Jerikho dan Reza Rahadian membintangi film hasil adaptasi dari novel berjudul sama karya Ika Natassa.

Film Heartbreak Motel ini merupakan karya terbaru dari sutradara Angga Dwimas Sasongko.

Sebagai sutradara sekaligus CEO rumah produksi Visinema Pictures, ia mengungkapkan alasan memilih ketiga aktor yang pernah meraih Piala citra tersebut terlibat dalam proyeknya.

"Cast film ini adalah cast kelas berat, mereka aktor terbaik yang menunjukkan kapasitasnya. Profesionalitas yang tinggi. Karakter di film ini sangat komplek, gak boleh diperankan oleh sembarangan aktor," ujar Angga Dwimas Sasongko di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Di film terbarunya ini, Angga menyuguhkan visual dengan format yang tidak biasa. Angga akan menggunakan format digital, seluloid 35 mm, dan 16 mm.

"Dan karena ceritanya ada tiga dunia, bagaimana kita bisa menggabungkan tiga format berbeda,” jelas Angga.