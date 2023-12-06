Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Heartbreak Motel Libatkan 3 Bintang Artis Ternama, Siapa Mereka?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:00 WIB
Film Heartbreak Motel Libatkan 3 Bintang Artis Ternama, Siapa Mereka?
Film Heartbreak Motel libatkan 3 artis ternama. (Foto: Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Teka-teki tiga pemain film Heartbreak Motel akhirnya terungkap. Dalam sesi konferensi pers, terungkap bahwa Laura Basuki, Chicco Jerikho dan Reza Rahadian membintangi film hasil adaptasi dari novel berjudul sama karya Ika Natassa.

Film Heartbreak Motel ini merupakan karya terbaru dari sutradara Angga Dwimas Sasongko.

Sebagai sutradara sekaligus CEO rumah produksi Visinema Pictures, ia mengungkapkan alasan memilih ketiga aktor yang pernah meraih Piala citra tersebut terlibat dalam proyeknya.

"Cast film ini adalah cast kelas berat, mereka aktor terbaik yang menunjukkan kapasitasnya. Profesionalitas yang tinggi. Karakter di film ini sangat komplek, gak boleh diperankan oleh sembarangan aktor," ujar Angga Dwimas Sasongko di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Di film terbarunya ini, Angga menyuguhkan visual dengan format yang tidak biasa. Angga akan menggunakan format digital, seluloid 35 mm, dan 16 mm.

"Dan karena ceritanya ada tiga dunia, bagaimana kita bisa menggabungkan tiga format berbeda,” jelas Angga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement