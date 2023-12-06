Park Eun Bin Jadi Dokter Psikopat dalam Drama Hyper Knife

SEOUL - Aktris Park Eun Bin mendapat tawaran untuk membintangi drama medis baru berjudul Hyper Knife. Kabar tersebut pertama kali diberitakan STARNEWS, pada 6 Desember 2023.

Namoo Actors, agensi Park Eun Bin memberikan keterangan resmi terkait pemberitaan tersebut. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Rabu (6/12/2023).

Drama bergenre medis, kriminal, dan thriller itu berkisah tentang Jung Se Ok (Park Eun Bin), seorang dokter psikopat yang tergila-gila dengan penelitian otak manusia. Dia menilai, manusia tak lebih berharga dari kumbang.

Suatu hari, sertifikat medis Se Ok ditarik setelah dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap gurunya, Profesor Choi Deok Hee. Naskah drama ini akan digarap oleh Kim Seon Hee, penulis skenario God’s Quiz: Reboot.

Jika Park Eun Bin menerima tawaran membintangi drama ini, maka dia berpotensi adu akting dengan aktor senior Sol Kyung Gu. Dia mendapat tawaran untuk berperan sebagai Profesor Choi Deok Hee, November silam.*

(SIS)