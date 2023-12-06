Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Eun Bin Jadi Dokter Psikopat dalam Drama Hyper Knife

Nafisa Tahira , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:30 WIB
Park Eun Bin Jadi Dokter Psikopat dalam Drama <i>Hyper Knife</i>
Park Eun Bin jadi dokter psikopat dalam drama Hyper Knife. (Foto: Singles)
A
A
A

SEOUL - Aktris Park Eun Bin mendapat tawaran untuk membintangi drama medis baru berjudul Hyper Knife. Kabar tersebut pertama kali diberitakan STARNEWS, pada 6 Desember 2023.

Namoo Actors, agensi Park Eun Bin memberikan keterangan resmi terkait pemberitaan tersebut. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Rabu (6/12/2023). 

Drama bergenre medis, kriminal, dan thriller itu berkisah tentang Jung Se Ok (Park Eun Bin), seorang dokter psikopat yang tergila-gila dengan penelitian otak manusia. Dia menilai, manusia tak lebih berharga dari kumbang. 

Suatu hari, sertifikat medis Se Ok ditarik setelah dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap gurunya, Profesor Choi Deok Hee. Naskah drama ini akan digarap oleh Kim Seon Hee, penulis skenario God’s Quiz: Reboot

Park Eun Bin jadi dokter psikopat dalam drama Hyper Knife. (Foto: Marie Claire)

Jika Park Eun Bin menerima tawaran membintangi drama ini, maka dia berpotensi adu akting dengan aktor senior Sol Kyung Gu. Dia mendapat tawaran untuk berperan sebagai Profesor Choi Deok Hee, November silam.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/206/3188987/can_this_love_be_translated-gnfq_large.jpg
Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/206/3188682/moon_ga_young_dan_lee_min_ho-mZQ0_large.jpg
Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188249/gong_hyo_jin-1sKl_large.jpg
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188193/drama_liar-jLy6_large.jpg
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/206/3187926/han_hyo_joo-NyVW_large.jpg
Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/206/3187412/park_hae_jin-YtG5_large.jpg
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement