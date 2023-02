JAKARTA - Mikha Tambayong menghadiri acara fashion di New York, Amerika Serikat. Mikha kemudian berpose bareng aktris asal Korea Selatan, Park Eun-bin.

Momen itu diunggah Mikha di postingan Instagram-nya. Terlihat ia berfoto bersama bintang drakor Extraordinary Attorney Woo itu.

“Kerumunan yang mengagumkan,” tulis Mikha, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (14/2/2023).

Park Eun Bin tersenyum semringah saat berada di dekat Mikha. Nampak Eun Bin tampil cantik dengan balutan atasan berwarna kuning dengan blazer coklat muda.

Mikha tampak anggun dengan balutan atasan berwarna hitam dengan corak, dan bawahan rok berwarna senada. Tak cuma Park Eun Bin, wanita 28 tahun ini juga berpose dengan sejumlah selebritis dunia lainnya, termasuk Lana Condor, bintang film To All The Boys I Loved Before.

Momen Mikha Tambayong foto bareng Park Eun Bin ini sontak mengundang komentar warganet. Mereka ikut senang melihat bintang Indonesia berpose dengan artis Korea Selatan. Bahkan banyak yang menyebut Mikha tak kalah cantik dari Park Eun Bin. “Wah sama Eun Bin, sama-sama cantik,” kata akun @eu******. “Masya Allah, neng Mikha sama Eun Bin ku,” tulis akun @wik*****. “Sirik deh keremu super model,” sambung @fa******.