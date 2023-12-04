Damai dengan Rinoa Aurora Senduk, Betharia Sonata Jamin Leon Dozan Tobat

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk memutuskan untuk mengajukan permohonan pencabutan laporan terhadap Leon Dozan, atas kasus dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Rinoa Aurora Senduk mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya meminta Leon Dozan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Ibunda Leon Dozan, Betharia menjamin putranya tidak akan mengulangi perbuatan anarkis tersebut. Sebab putranya sudah berjanji kepadanya untuk tidak mengulangi hal serupa.

"Saya yang tau anak saya, saya lihat dia memang bertaubat, berjanji dengan saya bilang gak mau yang namanya kembali, saya yakin dia akan pegang komit itu,"ungkap Betharia Sonata saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Pengajuan pencabutan laporan masih dalam proses, pelantun Hati Yang Luka itu menegaskan, putranya banyak berubah. Bahkan dia mengklaim perilaku Leon Dozan pun lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya.

"Sekarang masih proses, intinya Leon udah bisa berubah dan sudah lebih baik lagi dari kemarin," ucap Betharia.

Sementara itu, Rinoa Aurora sebagai korban meyakini kalau mantan kekasihnya itu sudah berubah. Hal ini diungkapkan, ketika perempuan berdarah Manado itu melihat langsung perubahan dialami Leon Dozan.

"Dilihat dari perilakunya, Leon sudah banyak berubah, dari tutur kata, cara berjalannya, tingkahnya, dari situ saya bisa menilai ada beberapa yang sudah berubah," jelas Rinoa Aurora.

Kendati demikian, Rinoa belum memutuskan hubungan asmaranya dengan Leon Dozan. Pasalnya dia lebih memilih untuk masing-masing menjalani kehidupan sendiri, apalagi kekasihnya itu masih mendekam dibalik jeruji besi.

"Kalau untuk sekarang sendiri-sendiri dulu," tandas Rinoa.

