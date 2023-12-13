Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |23:05 WIB
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
Postingan pertama Leon Dozan di Media Sosial. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor Leon Dozan mulai aktif bermedia sosial setelah menuai hujatan netizen buntut kasus penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk.

Namun, Leon Dozan mengaku belum mengunggah konten apapun di Instagramnya.

Dia hanya membagikan momen kebersamaan dengan sang bunda, Betharia Sonata. Leon Dozan tak ingin lagi membaca komentar netizen jika nantinya mem-posting konten di Instagram.

"Sudah mulai baru posting Story sama Mama, kebetulan itu Story jadi enggak ada komen, love. Kalau komen sih Leon nggak baca," ujar Leon Dozan di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

