Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata

JAKARTA - Sikap Leon Dozan saat jumpa pers menjadi perbincangan publik. Betharia Sonata sang ibunda menyebut jika putranya mengalami gugup karena beberapa faktor.

"Kalau linglung maklum aja namanya dia gerogi nervous berkecamuk. Apalagi dia tahu Rinoa akan datang. Apalagi bertemu orang yang dicintai pastilah deh deg-degannya. Jadi serba salah," kata Betharia Sonata di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

"Yang tadinya mau statement dulu tapi nggak keluar malah pertanyaan-pertanyaan jadi itulah yang bikin dia gugup," sambungnya.

Sementara itu, Leon menyampaikan kesannya bertemu kembali dengan Rinoa usai kasus dugaan penganiayaan. Dia mengaku ingin menjalin hubungan baik dengan Rinoa meski hubungannya kandas.

"Menjalin hubungan agar tetap baik. Niatnya baik. Yang penting dari hati Leon seperti itulah," katanya.

Sebagai ibu, Betharia Sonata kemudian menyampaikan wejangan khusus kepada sang putra. Dia berharap Leon bisa mengambil pelajaran penting dari kasus hukum yang dialaminya belakangan ini.