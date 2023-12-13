Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:05 WIB
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Sikap aneh Leon Dozan usai bebas jadi perbincangan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sikap Leon Dozan saat jumpa pers menjadi perbincangan publik. Betharia Sonata sang ibunda menyebut jika putranya mengalami gugup karena beberapa faktor.

"Kalau linglung maklum aja namanya dia gerogi nervous berkecamuk. Apalagi dia tahu Rinoa akan datang. Apalagi bertemu orang yang dicintai pastilah deh deg-degannya. Jadi serba salah," kata Betharia Sonata di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

"Yang tadinya mau statement dulu tapi nggak keluar malah pertanyaan-pertanyaan jadi itulah yang bikin dia gugup," sambungnya.

Sementara itu, Leon menyampaikan kesannya bertemu kembali dengan Rinoa usai kasus dugaan penganiayaan. Dia mengaku ingin menjalin hubungan baik dengan Rinoa meski hubungannya kandas.

"Menjalin hubungan agar tetap baik. Niatnya baik. Yang penting dari hati Leon seperti itulah," katanya.

Sebagai ibu, Betharia Sonata kemudian menyampaikan wejangan khusus kepada sang putra. Dia berharap Leon bisa mengambil pelajaran penting dari kasus hukum yang dialaminya belakangan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2937900/klarifikasi-leon-dozan-usai-meminta-wartawan-ulang-sesi-wawancara-sampai-3-kali-EWR884OpFI.jpg
Klarifikasi Leon Dozan Usai Meminta Wartawan Ulang Sesi Wawancara Sampai 3 Kali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement