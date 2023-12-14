Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk

Leon Dozan berharap punya hubungan baik dengan Rinoa Aurora Senduk (Foto: Ist)

JAKARTA - Leon Dozan masih berharap memiliki hubungan baik dengan Rinoa Aurora Senduk selaku mantan pacarnya usai kasus penganiayaan berujung damai.

Ya, hubungan asmara Leon dan Rinoa resmi kandas setelah kasus ini mencuat. Leon pun sudah menyampaikan permohonan maafnya ke Rinoa dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi.

"Menjalin hubungan agar tetap baik. Niatnya baik. Yang penting dari hati Leon seperti itulah," kata Leon saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Leon kemudian menyampaikan kesannya bertemu kembali dengan Rinoa usai kasus dugaan penganiayaan berakhir damai. Dia mengaku gugup kala bertemu sang mantan dihadapan awak media.

Sementara itu, ibunda Leon Dozan, Betharia Sonata, menjelaskan faktor dari sikap aneh sang putra ketika menjalani konferensi pers dalam momen damainya dengan Rinoa.

"Kalau linglung maklum aja namanya dia grogi nervous berkecamuk. Apalagi dia tahu Rinoa akan datang. Apalagi bertemu orang yang dicintai pastilah deh deg-degannya. Jadi serba salah," ujar Betharia Sonata.

"Yang tadinya mau statement dulu tapi nggak keluar malah pertanyaan-pertanyaan jadi itulah yang bikin dia gugup," sambungnya.

