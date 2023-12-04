Sinopsis Film Bus 657 aka Heist, Operasi Pencurian Kasino

JAKARTA - Sinopsis film Bus 657 aka Heist akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bus 657 adalah film aksi thriller perampokan Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Scott Mann dan ditulis oleh Stephen Cyrus Sepher dan Max Adams, berdasarkan cerita asli oleh Sepher.

Film Bus 657 dibintangi oleh Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Morris Chestnut, Dave Bautista, Sepher, dan Gina Carano.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes film ini mendapat rating persetujuan 29% berdasarkan 28 ulasan dengan skor rata-rata 4,8 dari 10.

Sinopsis Film Bus 657

Luke Vaughn bekerja di kasino di Selatan (The Swan) yang dikelola oleh Francis "The Pope" Silva. Vaughn memiliki anak perempuan yang sakit dan membutuhkan USD300 ribu untuk operasi yang diperlukan. Dia mendekati Pope yang kemudian menolak permohonannya untuk pinjaman; ketika Vaughn bersikeras, Pope memecatnya dan memerintahkan anak buahnya, Derrick "Dog" Prince, untuk memukulnya.

Penjaga keamanan Cox memberitahu Vaughn jika kasino tersebut telah melakukan aktivitas mencuci uang untuk sebuah geng. Vaughn, yang memiliki kode akses ke brankas, bergabung dengan Cox dan mencuri uang tersebut. Setelah perampokan, para perampok dihadang oleh anak buah Dog. Pertempuran senjata terjadi, melukai salah satu perampok. Setelah sopir pelarian mereka melarikan diri, yang lainnya terpaksa menculik sebuah bus kota. Petugas polisi Kris Bajos mendengar tembakan dan mengejar bus tersebut. Ketika Cox menembak melalui jendela pada Bajos, dia memanggil bala bantuan. Polisi kemudian blokade jalan.

Vaughn menulis nomor telepon penumpang di jendela bus, agar Bajos bisa menghubunginya. Dia memperingatkannya bahwa Cox akan membunuh penumpang jika polisi tidak membersihkan blokade jalan. Bajos melakukannya dan Vaughn memerintahkan Bernie, sopir bus, untuk menabrak blokade jalan, memungkinkan bus masuk ke jalan raya. Ponsel penumpang dilemparkan dari bus dan Vaughn meminta salah satu penumpang, seorang mahasiswa veteriner, untuk merawat perampok yang terluka. Cox menelepon Jono, seorang tua yang membantu mereka merencanakan perampokan, untuk memberitahukan perkembangan.

Detektif Marconi bergabung dengan Bajos dan memberinya tugas untuk mengemudikan tangki bahan bakar. Marconi memberi informasi kepada SWAT dan memantau bus melalui helikopter polisi. Vaughn memperbolehkan Pauline dan seorang anak laki-laki untuk meninggalkan bus. Selama pengisian bahan bakar, Vaughn memperbolehkan Bajos naik bus untuk memeriksa sandera. Setelah Bajos menyarankan agar perampok yang terluka dikeluarkan dari bus untuk perawatan medis, Cox menentangnya dan mereka terlibat dalam perkelahian, di mana Bajos mengambil pistol dari pinggangnya. Vaughn meredakan situasi tersebut. Saat pengisian bahan bakar selesai, Vaughn meminta Bajos untuk memberitahunya tentang kondisi Pauline. Di kantor polisi, anak laki-laki itu dipersatukan dengan ibunya dan Bajos mewawancarai Pauline. Dog mengetahui lokasi Jono melalui scanner radio polisi.