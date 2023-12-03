Agus Noor Angkat Derajat Seni Lenong, Hadirkan Pementasan Indonesia Kita ke-41 Bertajuk Musuh Bebuyutan

JAKARTA - Agus Noor mengangkat seni lenong dalam pementasan Indonesia kita ke-41 dengan judul ‘Musuh Bebuyutan’ selama dua hari dari tanggal 1 hingga 2 Desember 2023 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

“Lenong menjadi ruang pertemuan kebudayaan di kampung-kampung pada zamannya yang harus kita tumbuhkan. Kesenian saya kira menjadi ruang ketika perbedaan-perbedaan politik terjadi, ruang-ruang kesenian akan mempertemukan perbedaan-perbedaan itu dengan gembira. Saya kira semangat lenong yang jenaka, menjadi pilihan yang pas dalam pertunjukkan kali ini,” ujar Agus Noor, Sabtu (2/12/2023).

Agus Noor mengungkapkan bahwa Lenong merupakan seni panggung yang akrab. Di mana pertunjukan lenong tradisional, para penonton bisa memberikan komentar dan berkomunikasi langsung dengan pemain.

“Celetukan Spontan antara pemain dan penonton yang terjadi di pementasan lenong inilah yang membuat seni Lenong bisa dikatakan sangat demokratis. Inilah yang ingin kita tampilkan di pertunjukan nanti malam. Judulnya memang terkesan tegang ya, ‘Musuh Bebuyutan’ namun inilah inti pertunjukan kali ini,” tambah Agus Noor.