Cara Pemesanan dan Harga Tiket Pertunjukkan The Addams Family Musical Comedy

Cara pemesanan dan harga tiket pertunjukan The Addams Family Musical Comedy (Foto: Wiwie/MPI)

JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar karakter The Addams Family. Pasalnya, karakter fiksi ciptaan cartoonist asal Amerika Serikat, Charles Addams, ini bakal hadir dengan versi teatrikalnya di Jakarta pada akhir 27 Januari mendatang.

Teater Musikal berlisensi dari Theatrical Rights Worldwide (TRW), ‘The Addams Family Musical Comedy’ akan digelar di oleh Arendi Production (Arendi) sebagai promotor di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Drama Musikal Broadway The Addams Family Musical Comedy akan Digelar 27 Januari di TIM

Pada pertunjukan kali ini, Arendi menggandeng beberapa nama yang cukup dikenal di dunia Performing Arts Indonesia. Mulai dari Pasha Prakasa sebagai Show Director, Andrea Miranda sebagai Voca/ Director, Putri Indam Kamila sebagai Koreografer dan Wishnu Dewanta sebagai Music Director.

The Addams Family menggambarkan sebuah cerita komikal tentang mimpi buruk seorang ayah, Gomez Addams, yang harus merahasiakan kisah cinta putrinya dari Morticia, istrinya. Hal yang membuat situasi semakin runyam, Wednesday Addams jatuh cinta pada pacar ‘normal’ sehingga Gomez harus melakukan apa yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

Cara pemesanan dan harga tiket pertunjukan The Addams Family Musical Comedy (Foto: Wiwie/MPI)





Teater musikal ‘The Addams Family Musical Comedy’ sendiri sebelumnya telah sukses digelar di berbagai negara di dunia.