HOME CELEBRITY MOVIE

Pertunjukan The Addams Family Musical Comedy di TIM, Bak Teater Broadway Kelas Dunia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:30 WIB
Pertunjukan <i>The Addams Family Musical Comedy</i> di TIM, Bak Teater Broadway Kelas Dunia
The Addams Family Musical Comedy bak teater Broadway kelas dunia (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pertunjukkan ‘The Addams Family Musical Comedy’ yang digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Sabtu, 27 Januari 2024, sukses menjawab kerinduan penonton yang ingin menyaksikan pertunjukkan drama teater. Meski mayoritas diperankan oleh anak-anak berusia belasan tahun, nyatanya, ‘The Addams Family Musical Comedy’ terbilang cukup sukses menghibur para penonton.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memadati area bangku penonton Teater Besar TIM yang berkapasitas 1.200 orang tersebut. Bahkan masyarakat cukup antusias mulai dari awal hingga akhir pertunjukkan. Mereka bahkan mulai bersorak gembira ketika lighting panggung mulai menyala, dan suara musik mulai menghentak.

Megahnya Teater Besar TIM sukses menghadirkan set panggung yang memukau, dan membuat penonton enggan beranjak di kursi mereka masing-masing.

Belum lagi, dengan penampilan memukau para pemain. Bukan hanya karena lewat bakat akting mereka yang memukau, namun juga karena bakat menyanyi mereka yang cukup ‘keren’ untuk anak seusia mereka yang terbilang masih sangat muda.

Meski diadaptasi dari film lawas bergenre komedi hitam supernatural, namun konsep drama musikal ‘The Addams Family Musical Comedy’ sungguh apik.

The Addams Family Musical Comedy (Wiwie)

The Addams Family Musical Comedy bak teater Broadway kelas dunia (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

Selain cukup tepat karena berlangsung di akhir pekan, drama musikal ini cukup menghibur untuk disaksikan oleh penonton anak-anak hingga para penonton keluarga yang hadir.

Terbukti dari respon hingga interaksi para penonton selama pertunjukkan berlangsung. Selain bersorak gembira saat masing-masing pemain muncul di atas panggung, mereka juga tertawa sangat lepas saat beberapa adegan dan interaksi nan jenaka antar pemain tengah berlangsung.

Meski para pemain menggunakan bahasa Inggris ketika berinteraksi, para penonton seperti sudah paham dan sangat terhibur dengan adegan demi adegan yang dibawakan di drama musikal tersebut. Kendati demikian, ada salah satu adegan di mana pemeran tokoh adik laki-laki Wednesday, Pugsley melontarkan salah kata jenaka dengan ekspresi polosnya.

Ia sukses membuat penonton tertawa terbahak-bahak saat menyebut kata “Apa sih” menggunakan bahasa Indonesia.

Lalu, pemeran Uncle Fester, Adhimas Milano juga sukses membuat penonton kembali terhibur karena di salah satu adegan ia tiba-tiba mengenakan sarung dan peci sambil mengucapkan “Assalamualaikum”.


1 2
