Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hary Tanoe Apresiasi Pentas YuNiti LenongKestra

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:12 WIB
Hary Tanoe Apresiasi Pentas YuNiti LenongKestra
Hary Tanoe apresiasi pentas YuNiti LenongKestra. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading sukses menggelar pentas YuNiti LenongKestra di Jakarta Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 11 November 2023. 

Pentas yang mengombinasikan lenong Betawi dan orkestra modern tersebut sukses memukau ribuan penonton yang memadati venue.

Terkait pentas tersebut, Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus Executive Chairman MNC Group memberikan apresiasinya lewat unggahan di Instagram, pada Minggu (12/11/2023). 

“Budaya adalah alat yang membuat kita belajar saling menghormati perbedaan dan saling bertoleransi untuk persatuan dan kesatuan,”ujar Hary dalam unggahannya tersebut. 

Selain budaya, Hary Tanoe menyebut, ada banyak entitas lain yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia. Bisa olahraga, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga ideologi bangsa. 

Hary Tanoe apresiasi pentas YuNiti Lenongkestra. (Foto: MNC Media)

“Semua itu bisa mempersatukan kita. Tidak kalah penting juga soal ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia,”paparnya. 

Hary Tanoe mengingatkan, jika masyarakat sejahtera, maka persatuan akan semakin kuat. “Kalau kesejahteraan masyarakat terpenuhi, maka secara otomatis persatuan akan semakin kuat.”*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3046325/hary_tanoesoedibjo-SYWO_large.jpg
Pemimpin Daerah Awards 2024, Hary Tanoesoedibjo: Selamat untuk Pemenang Ini Kebanggaan Bagi Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954538/warga-kelurahan-tugu-selatan-koja-nyanyikan-mars-perindo-di-depan-hary-tanoesoedibjo-dan-liliana-ZSnq0FVs3E.jpeg
Warga Kelurahan Tugu Selatan Koja Nyanyikan Mars Perindo di Depan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/205/2950893/ht-dan-pengamen-nyanyi-bareng-mars-perindo-ELkUvSeZig.jpeg
HT dan Pengamen Nyanyi Bareng Mars Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/33/2944591/hary-tanoesoedibjo-dan-liliana-tanoesoedibjo-hadiri-christmas-celebration-mnc-group-d4qaZWwVCE.jpg
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Hadiri Christmas Celebration MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/33/2923276/hut-mnc-group-ini-harapan-hary-tanoe-S9KZW4CI8W.jpg
HUT MNC Group, Ini Harapan Hary Tanoe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/33/2923128/mnc-group-berusia-34-tahun-ini-doa-hary-tanoesoedibjo-qgcof6R1jo.jpg
MNC Group Berusia 34 Tahun, Ini Doa Hary Tanoesoedibjo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement