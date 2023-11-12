Hary Tanoe Apresiasi Pentas YuNiti LenongKestra

JAKARTA – Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading sukses menggelar pentas YuNiti LenongKestra di Jakarta Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 11 November 2023.

Pentas yang mengombinasikan lenong Betawi dan orkestra modern tersebut sukses memukau ribuan penonton yang memadati venue.

Terkait pentas tersebut, Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus Executive Chairman MNC Group memberikan apresiasinya lewat unggahan di Instagram, pada Minggu (12/11/2023).

“Budaya adalah alat yang membuat kita belajar saling menghormati perbedaan dan saling bertoleransi untuk persatuan dan kesatuan,”ujar Hary dalam unggahannya tersebut.

Selain budaya, Hary Tanoe menyebut, ada banyak entitas lain yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia. Bisa olahraga, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga ideologi bangsa.

“Semua itu bisa mempersatukan kita. Tidak kalah penting juga soal ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia,”paparnya.

Hary Tanoe mengingatkan, jika masyarakat sejahtera, maka persatuan akan semakin kuat. “Kalau kesejahteraan masyarakat terpenuhi, maka secara otomatis persatuan akan semakin kuat.”*

