Pertunjukan Drama Musikal The Addams Family Sukses Bikin Penonton Terpukau

JAKARTA - Drama Musikal Broadway berjudul ‘The Addams Family Musical Comedy’ sukses digelar. Diketahui, pertunjukan drama musikal tersebut diselenggarakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Drama musikal yang mayoritas diperankan oleh anak-anak berusia belasan tahun ini terbilang sukses menghibur para penonton dari berbagai usia.

Pantauan MNC Portal, sebelum pertunjukkan dimulai, sejumlah penonton telah memadati area Taman Ismail Marzuki sejak pukul 12 siang, khususnya area pintu masuk Teater Besar. Meski hari ini Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan yang cukup intens, hal tersebut tak menyurutkan semangat para penonton untuk bisa menyaksikan drama musikal yang diadaptasi dari film The Addams Family itu.

Misalnya, Rika dan Andin. Kedua remaja perempuan berusia belasan tahun ini mengaku antusias untuk menyaksikan ‘The Addams Family Musical Comedy’. Pasalnya, beberapa diantara mereka mengaku baru pertama kali menyaksikan drama musikal.

“Antusias dong! Aku pertama kali sih, makanya penasaran, apalagi ini diadaptasi dari film Hollywood yang terkenal, dan yang memerankan sepantaran sama kita,” tutur Rika.

“Tetap semangat sih mau nonton, meskipun sempat sedikit hujan-hujanan masuk sini,” timpal Andin.

Usai antre di depan area Teater Besar TIM, para penonton yang antre lantas mulai memasuki area dalam Teater pertunjukkan ‘The Addams Family Musical Comedy’ sekitar pukul 13.30 WIB. Setelahnya sejumlah rules pun dibacakan, tepatnya sebelum pertunjukkan pun dimulai.

Drama musikal 'The Addams Family Musical Comedy' sukses digelar (Foto: Wiwie/MPI)





Suasana di dalam teater yang sebelumnya gelap dan hening, mendadak dikejutkan dengan lighting panggung nan warna-warni dan hentakan musik nan ceria dan dramatis. Satu persatu, para pemain ‘The Addams Family Musical Comedy’ muncul. Salah satunya, Addams Gomez, tokoh yang cukup ikonik di film The Addams Family.

Dengan suara merdu dan outfit khasnya, pemeran Addams Gomez tersebut sukses membuka pertunjukkan dengan meriah dan mengocok perut, khususnya bagi para penonton anak-anak yang hadir.

Selama hampir 2 jam berlangsung, sesi pertama drama musikal itu lantas usai. Penonton kemudian diberi kesempatan rehat sejenak untuk mengisi perut.

Kesempatan tersebut juga tampak dimanfaatkan oleh beberapa penonton untuk berfoto-foto di depan backdrop bergambar poster para pemain ‘The Addams Family Musical Comedy’.

Misalnya, seperti Friska, Glenda dan Gungge. Remaja putri yang rata-rata masih duduk di bangku SMA ini mengaku puas dengan sesi pertama di pertunjukkan ‘The Addams Family Musical Comedy’ itu.

Bahkan, mereka mengaku sangat terpukau dengan kebolehan para pemeran yang rata-rata masih berusia belasan tahun seperti mereka itu.

“Sumpah! Wah sejauh ini keren bangeet! Setting, lighting panggung, dan akting para pemainnya luar biasa. Ini benar-benar drama musikal yang sesungguhnya,” ujar Glenda.