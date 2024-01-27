Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Pertunjukan Drama Musikal The Addams Family Sukses Bikin Penonton Terpukau

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:37 WIB
Pertunjukan Drama Musikal <i>The Addams Family</i> Sukses Bikin Penonton Terpukau
Drama musikal 'The Addams Family Musical Comedy' sukses digelar (Foto: Wiwie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Drama Musikal Broadway berjudul ‘The Addams Family Musical Comedy’ sukses digelar. Diketahui, pertunjukan drama musikal tersebut diselenggarakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Drama musikal yang mayoritas diperankan oleh anak-anak berusia belasan tahun ini terbilang sukses menghibur para penonton dari berbagai usia.

Pantauan MNC Portal, sebelum pertunjukkan dimulai, sejumlah penonton telah memadati area Taman Ismail Marzuki sejak pukul 12 siang, khususnya area pintu masuk Teater Besar. Meski hari ini Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan yang cukup intens, hal tersebut tak menyurutkan semangat para penonton untuk bisa menyaksikan drama musikal yang diadaptasi dari film The Addams Family itu.

Misalnya, Rika dan Andin. Kedua remaja perempuan berusia belasan tahun ini mengaku antusias untuk menyaksikan ‘The Addams Family Musical Comedy’. Pasalnya, beberapa diantara mereka mengaku baru pertama kali menyaksikan drama musikal.

“Antusias dong! Aku pertama kali sih, makanya penasaran, apalagi ini diadaptasi dari film Hollywood yang terkenal, dan yang memerankan sepantaran sama kita,” tutur Rika.

“Tetap semangat sih mau nonton, meskipun sempat sedikit hujan-hujanan masuk sini,” timpal Andin.

Usai antre di depan area Teater Besar TIM, para penonton yang antre lantas mulai memasuki area dalam Teater pertunjukkan ‘The Addams Family Musical Comedy’ sekitar pukul 13.30 WIB. Setelahnya sejumlah rules pun dibacakan, tepatnya sebelum pertunjukkan pun dimulai.

The Addams Family Musical Comedy (Wiwie)

Drama musikal 'The Addams Family Musical Comedy' sukses digelar (Foto: Wiwie/MPI)


Suasana di dalam teater yang sebelumnya gelap dan hening, mendadak dikejutkan dengan lighting panggung nan warna-warni dan hentakan musik nan ceria dan dramatis. Satu persatu, para pemain ‘The Addams Family Musical Comedy’ muncul. Salah satunya, Addams Gomez, tokoh yang cukup ikonik di film The Addams Family.

Dengan suara merdu dan outfit khasnya, pemeran Addams Gomez tersebut sukses membuka pertunjukkan dengan meriah dan mengocok perut, khususnya bagi para penonton anak-anak yang hadir.

Selama hampir 2 jam berlangsung, sesi pertama drama musikal itu lantas usai. Penonton kemudian diberi kesempatan rehat sejenak untuk mengisi perut.

Kesempatan tersebut juga tampak dimanfaatkan oleh beberapa penonton untuk berfoto-foto di depan backdrop bergambar poster para pemain ‘The Addams Family Musical Comedy’.

Misalnya, seperti Friska, Glenda dan Gungge. Remaja putri yang rata-rata masih duduk di bangku SMA ini mengaku puas dengan sesi pertama  di pertunjukkan ‘The Addams Family Musical Comedy’ itu.

Bahkan, mereka mengaku sangat terpukau dengan kebolehan para pemeran yang rata-rata masih berusia belasan tahun seperti mereka itu.

“Sumpah! Wah sejauh ini keren bangeet! Setting, lighting panggung, dan akting para pemainnya luar biasa. Ini benar-benar drama musikal yang sesungguhnya,” ujar Glenda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/33/3002788/keluarga-cemara-hadirkan-pengalaman-pertunjukan-panggung-musikal-spektakuler-selama-hampir-30-hari-LYo7KQ7FEZ.jpg
Keluarga Cemara Hadirkan Pengalaman Pertunjukan Panggung Musikal Spektakuler Selama Hampir 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/206/2961562/pertunjukan-the-addams-family-musical-comedy-di-tim-bak-teater-broadway-kelas-dunia-ujulmjEmLW.jpg
Pertunjukan The Addams Family Musical Comedy di TIM, Bak Teater Broadway Kelas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/206/2958555/cara-pemesanan-dan-harga-tiket-pertunjukkan-the-addams-family-musical-comedy-l21KyK2lKX.jpg
Cara Pemesanan dan Harga Tiket Pertunjukkan The Addams Family Musical Comedy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/206/2958548/anak-anak-berbakat-akan-tampil-di-drama-musikal-the-addams-family-musical-comedy-dhmkdUPud4.jpg
Anak-Anak Berbakat akan Tampil di Drama Musikal The Addams Family Musical Comedy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/206/2958544/drama-musikal-broadway-the-addams-family-musical-comedy-akan-digelar-27-januari-di-tim-IvU56uEe8v.jpg
Drama Musikal Broadway The Addams Family Musical Comedy akan Digelar 27 Januari di TIM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/206/2931750/agus-noor-angkat-derajat-seni-lenong-hadirkan-pementasan-indonesia-kita-ke-41-bertajuk-musuh-bebuyutan-776tctOOUU.jpg
Agus Noor Angkat Derajat Seni Lenong, Hadirkan Pementasan Indonesia Kita ke-41 Bertajuk Musuh Bebuyutan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement