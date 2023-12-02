Pengakuan Rendy Kjaernett Luluhkan Hati Lady Nayoan untuk Bersatu Lagi: Dia Belahan Jiwa Saya

JAKARTA - Hubungan rumah tangga Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan nyaris berakhir di pengadilan. Keduanya sepakat merajut rumah tangganya kembali. Rendy Kjaernett pun membuka rahasia bagaimana dirinya berhasil melunakkan hati Lady Nayoan tersebut.

Pengakuan Rendy Kjaernett itu terkuak melalui postingan video di media sosial Instagram @reginamanua. Di mana, dirinya menceritakan bagaimana dirinya bisa meluluhkan hati Lady Nayoan tersebut. Tampaknya, di video itu Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan berbicara di atas altar gereja.

"Yang di sebelah saya adalah istri saya, istri saya yang kemarin saya sempat lupa," ucap Rendy Kjaernett, Sabtu (2/12/2023).

Rendy Kjaernett mengaku jika Lady Nayoan merupakan sosok perempuan yang selama ini menemani hidupnya. Bahkan, dirinya rela berjuang demi mendapatkan hati sang istri kembali ke pelukannya.

"Orang ini yang menemani saya, orang ini yang saat pacaran saya mati-matian," katanya.

Usaha untuk mendapatkan hati Lady Nayoan, diakui Rendy Kjaernett bukan perkara yang mudah. Pasalnya, dia bukan saja harus meluluhkan hati Lady Nayoan saja melainkan hati kedua orangtua dari sang istrinya itu.

"Saya samperin terus, saya bujug orangtuanya. Bahkan, setiap hari saya bawakan martabak," ujarnya.

"Saya tidak tahu orangtuanya suka martabak atau tidak, Saya rayu orangtuanya karena inilah orang yang saya perjuangkan. Dia yang disamping saya ini adalah belahan jiwa saya," tuturnya.

Selama mengalami masalah, Rendy Kjaernett mengaku ingat semua jasa hingga perjuangan sang istri kepada dirinya. Oleh karenanya, baginya Lady Nayoan berhak untuk diperjuangkan kembali.

"Ingat kasih mula-mulanya, dulu gimana sama istrinya, dulu gimana sama suaminya. Karena percaya sama saya, apapun yang manis-manis, yang ditawarkan sama si jahat semua sia-sia dan enggak ada artinya," lanjutnya.

Rendy Kjaernett pun merasa tidak perduli dengan perkataan banyak orang yang menganggap dirinya sebagai pria yang gagal.

"Terserah orang dunia mau bilang apa, selama Bapa kita sayang sama kita Dia yang bela kita. Saya dibela sama Bapa saya di Surga, keluarga saya dibela," tukas Rendy Kjaernett.