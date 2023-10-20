Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Belum Kepikiran Nambah Momongan usai Rujuk

JAKARTA - Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan tengah menikmati masa-masa bahagia mereka. Setelah memilih untuk rujuk, keduanya pun langsung melakukan pengukuhan pernikahan di Gereja Tiberias Indonesia.

Di tengah momen bahagia mereka, baik Rendy maupun Lady masih belum terpikir untuk menambah momongan. Pasalnya, mereka saat ini telah dikaruniai tiga anak dan si bungsu diketahui baru berusia 1 tahunan.

"Ada kerjaan juga terus fokus sama Boni yang masih kecil banget, jadi quality timenya staycation kecil-kecilan. Jadi kalau nambah lagi kasihan masih kecil-kecil tiga-tiganya," ujar Lady Nayoan baru-baru ini.

Lady sendiri kini sudah mulai kembali ke dunia hiburan Tanah Air. Menurutnya, ada campur tangan Tuhan saat ia bisa kembali ke dunia hiburan. Pasalnya, beberapa waktu lalu ia sempat vakum lantaran masalah rumah tangganya.