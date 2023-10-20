Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Belum Kepikiran Nambah Momongan usai Rujuk

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |02:30 WIB
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Belum Kepikiran Nambah Momongan usai Rujuk
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan belum kepikiran tambah momongan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan tengah menikmati masa-masa bahagia mereka. Setelah memilih untuk rujuk, keduanya pun langsung melakukan pengukuhan pernikahan di Gereja Tiberias Indonesia.

Di tengah momen bahagia mereka, baik Rendy maupun Lady masih belum terpikir untuk menambah momongan. Pasalnya, mereka saat ini telah dikaruniai tiga anak dan si bungsu diketahui baru berusia 1 tahunan.

"Ada kerjaan juga terus fokus sama Boni yang masih kecil banget, jadi quality timenya staycation kecil-kecilan. Jadi kalau nambah lagi kasihan masih kecil-kecil tiga-tiganya," ujar Lady Nayoan baru-baru ini.

Lady sendiri kini sudah mulai kembali ke dunia hiburan Tanah Air. Menurutnya, ada campur tangan Tuhan saat ia bisa kembali ke dunia hiburan. Pasalnya, beberapa waktu lalu ia sempat vakum lantaran masalah rumah tangganya.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement