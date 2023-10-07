Rendy Kjaernett Bagikan Potret Pengukuhan Pernikahannya di Gereja Tiberias Indonesia

JAKARTA - Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan memutuskan untuk rujuk usai isu orang ketiga menerpa rumah tangga mereka. Setelah rujuk, keduanya pun sepakat untuk menjalani pengukuhan pernikahan pada September lalu di Gereja Tiberias Indonesia.

Pengukuhan pernikahan Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan dipandu oleh Gideon Simanjuntak.

Kini, Rendy Kjaernett membagikan video pernikahan. Lady Nayoan terlihat memakai gaun pengantin putih dengan mahkota di atas kepalanya. Semetara Rendy memakai setelah jas berwarna hitam. Mereka terlihat bak pengantin baru.

"Perjalanan yang kita lalui sampai hari ini semuanya atas anugerah Nya. Turun & Naiknya, suka dan duka nya, Terima Kasih Tuhan Yesus untuk seorang penolong yang penuh kasih yang Tuhan taruh dalam hidup saya," tulis Rendy Kjaernett dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Rendy mengucapkan banyak terima kasih kepada sang istri, karena dirinya tidak pernah menyerah untuk mempertahankan rumah tangganya. Meski beberapa waktu lalu Rendy Kjaernett sempat berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah, adik dari Raffi Ahmad.