Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar

JAKARTA - Rendy Kjaernett mengaku heran dengan sikap sang istri, Lady Nayoan. Usai kasus perselingkuhan yang dilakukannya, istrinya justru bersikap seperti tidak pernah merasa khawatir ketika dirinya berada di luar rumah.

Dia menilai hal itu justru menjadi hal yang luar biasa. Sebab, banyak pasangan yang lebih curiga atau posesif ketika pernah mengalami kasus perselingkuhan.

BACA JUGA: Alasan Lady Nayoan Tak Trauma dengan Perselingkuhan yang Dilakukan Rendy Kjaernett

"Kalau kepercayaannya Lady sendiri aku tuh nggak pernah ngerasa di curigai, itu yang kadang-kadang Puji Tuhan sih bukan aneh, cuma malah heran, masa sih dia nggak pernah nanyain, video call, atau apa, malah dia lebih ke kasih kepercayaan ke aku," ujar Rendy Kjaernett di Kawasan Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

Rendy sendiri merasa hanya bisa berusaha sewajarnya demi mengembalikan kepercayaan penuh Lady. Dia juga tak ingin terlihat berlebihan seperti mengumbar janji kepada sang istri.

Rendy Kjaernett heran dengan sikap Lady Nayoan yang tak curigaan (Foto: MPI)

"Jadi sebenarnya sih aku tuh nggak pernah gimana ya, dari kemarin aku ngejalanin cuma memperbaiki diri aja, naik kelas lah, ibaratnya nggak tinggal kelas lagi," tuturnya.

BACA JUGA: Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan

Pria 35 tahun itu berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dia tak ingin melihat Lady kecewa lagi hanya karena egonya sendiri.

"Ya Puji Tuhan, kalau pertobatannya aku nggak pernah mau bilang, oh tobatnya udah sampai sini, terus perubahan baiknya udah sampai sini, nggak. Itu biar orang lain aja yang ngelihat, terutama biar Lady aja yang menilai, dia orang yang paling dekat dengan aku," pungkasnya.

(van)