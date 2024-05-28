Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:35 WIB
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Lady Nayoan masih punya masalah rumah tangga dengan Rendy Kjaernett (Foto: Instagram @ladynayoan)
JAKARTA - Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett masih berusaha untuk fokus menjalani rumah tangganya, pasca-kasus perselingkuhan yang sempat mengganggu pernikahan mereka. Meski begitu, Lady mengatakan bahwa hingga kini dia dan Rendy masih menemukan masalah lain dalam rumah tangganya.

Kendati demikian, Lady menyebut jika masalah itu bisa dibilang cukup lumrah terjadi antara pasangan suami istri.

"Kalau nemuin hal yang sama itu namanya kita nggak belajar, tapi kalau dibilang ada nggak masalah sebagai pasangan suami istri, pasti ada," ujar Lady Nayoan di Kawasan Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

Hal senada juga disampaikan Rendy terkait masalah tersebut. Meski begitu, dia sudah berkomitmen untuk tak mengulangi kesalahan yang sama.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Lady Nayoan masih punya masalah rumah tangga dengan Rendy Kjaernett (Foto: Instagram @ladynayoan)


"Pasti ada perbedaan argument, cuma pastinya dari pelajaran yang udah kita dapatkan kemarin kan sangat nggak bijak kalau kita mengulangi mengulangi lagi terus kita malah bukan jatuh ke lubang yang sama tapi ke lubang yang lebih dalam lagi," ucap Rendy.

"Jadi ya belajar, tapi kalau misalnya ada perbedaan pendapat pasti adalah," tambahnya.

Saat ini, Rendy sendiri tengah fokus memperbaiki diri demi mengembalikan kepercayaan penuh sang istri.

1 2
