Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Berdamai dengan Leon Dozan, Cabut Laporan di Polisi?

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:30 WIB
Rinoa Aurora Senduk Berdamai dengan Leon Dozan, Cabut Laporan di Polisi?
Rinoa Aurora Senduk berdamai dengan Leon Dozan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk dan Leon Dozan akhirnya menempuh jalan perdamaian atas kasus dugaan penganiayaan. Rinoa Aurora Senduk bakal cabut laporan di polisi?

Leon Dozan merupakan anak dari Betharia Sonata dan Willy Dozan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Upaya perdamaian itu tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat kedua belah pihak sebagai langkah untuk mencabut laporan kasus dugaan penganiayaan di Polda Metro Jaya yang telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Surat perjanjian perdamaian bersyarat bertanda, pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP/P/664/11/2023/SPKT Polda Metro Jaya Tanggal 8 November 2023 Polda Metro Jaya. Atas dugaan penganiayaan pasal 351 oleh Muhammad Rahman Leon Dozan terhadap Rino Najwa Aurora Senduk," bunyi surat perjanjian dibacakan Yuliana Assad selaku ibunda Rinoa Aurora Senduk di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Dalam surat itu, dibuatkan juga beberapa persyaratan yang di dalamnya terdapat agar Leon Dozan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama terhadap Rinoa Aurora Senduk.

Sebelumnya, perempuan berdarah Manado itu mengalami luka dan lebam di tubuhnya atas dugaan tindakan kekerasan dilakukan oleh Leon Dozan.

"Beberapa syarat dibawa ini bahwa Muhammad Rahman Leon Dozan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya yang sudah dilakukan Rinoa Aurora Senduk," bunyi surat perjanjian.

"Dua bahwa Muhammad Rahman Leon Dozan berjanji akan berkelakuan baik terhadap Rinoa Aurora Senduk sampai kapanpun," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938334/sikap-aneh-leon-dozan-usai-bebas-ini-kata-betharia-sonata-NoNVByglGU.jpg
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement