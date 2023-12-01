Ini Salah Satu Syarat Damai yang Diajukan Rinoa Aurora Senduk ke Leon Dozan

JAKARTA - Ibu dari Rinoa Aurora Senduk, Yuliana Asaad kembali hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 20 November 2023. Saat ditanya mengenai alasan kehadirannya, Yuliana menyebut bahwa ia ingin membicarakan soal perdamaian dengan keluarga Leon Dozan.

Sebagai ibu sekaligus kuasa hukum dari putrinya, Yuliana mengatakan bahwa ia telah menyiapkan beberapa poin sebagai syarat damai. Salah satunya, soal keamanan Rinoa ketika Leon nantinya bebas.

“Saya datang ke sini akan bertemu dengan pihak keluarga Leon untuk kita akan membicarakan untuk ke arah perdamaian," ujar Yuliana, dikutip dari akun YouTube Intens Investigasi.

“Ada syarat-syaratnya. Rinoa yang pasti aman,” lanjutnya.

Syarat Damai Leon Dozan dan Rinoa Aurora Senduk (Foto: Instagram/rinoaaurora)

Yuliana tentunya ingin jika anaknya tetap mendapatkan keamanan usai Leon keluar dari penjara. Ia pun berharap agar kejadian yang menimpa putrinya tak lagi terulang di lain hari.