Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leon Dozan Posesif pada Rinoa Auora Senduk, Willy Dozan: Laki-Laki Jangan Bucin

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:05 WIB
Leon Dozan Posesif pada Rinoa Auora Senduk, Willy Dozan: Laki-Laki Jangan Bucin
Leon Dozan posesif, Willy Dozan sang ayah menegurnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Leon Dozan hingga kini masih ditahan di Polres Jakarta Pusat gegara dugaan kasus penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk sang pacar. Bahkan, Leon Dozan sampai masuk ke dalam toilet wanita.

Willy Dozan sebagai sang ayah juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Leon Dozan sang anak. Bahkan, sang ayah juga sudah menasehati untuk tidak terlalu bucin.

"Leon itu bucin, kalau sudah satu ya itu saja," kata Willy Dozan di program Pagi-Pagi Ambyar, Kamis (30/11/2023).

"Saya bilang ke Leon, kamu sebagai laki-laki tidak pantas untuk masuk ke toilet perempuan, jadi laki-laki jangan terlalu bucin," tegasnya lagi.

Mendengar ucapan dari Willy Dozan, Betharia Sonata selaku sang ibu membela Leon Dozan sang anak.

"Mungkin dia seperti saya, kalau sudah satu ya satu," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938334/sikap-aneh-leon-dozan-usai-bebas-ini-kata-betharia-sonata-NoNVByglGU.jpg
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement