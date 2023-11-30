Leon Dozan Posesif pada Rinoa Auora Senduk, Willy Dozan: Laki-Laki Jangan Bucin

JAKARTA - Leon Dozan hingga kini masih ditahan di Polres Jakarta Pusat gegara dugaan kasus penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk sang pacar. Bahkan, Leon Dozan sampai masuk ke dalam toilet wanita.

Willy Dozan sebagai sang ayah juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Leon Dozan sang anak. Bahkan, sang ayah juga sudah menasehati untuk tidak terlalu bucin.

"Leon itu bucin, kalau sudah satu ya itu saja," kata Willy Dozan di program Pagi-Pagi Ambyar, Kamis (30/11/2023).

"Saya bilang ke Leon, kamu sebagai laki-laki tidak pantas untuk masuk ke toilet perempuan, jadi laki-laki jangan terlalu bucin," tegasnya lagi.

Mendengar ucapan dari Willy Dozan, Betharia Sonata selaku sang ibu membela Leon Dozan sang anak.

"Mungkin dia seperti saya, kalau sudah satu ya satu," tuturnya.