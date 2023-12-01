Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Berharap Dikenalkan dengan Kekasih Baru Sule

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:36 WIB
Nathalie Holscher Berharap Dikenalkan dengan Kekasih Baru Sule
Nathalie Holscher berharap dikenalkan dengan kekasih baru Sule (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahwa Sule sudah memiliki kekasih, rupanya telah terdengar hingga ke telinga Nathalie Holscher. Tak cemburu seperti apa yang disangkakan, Nathalie justru berharap bisa bertemu dengan Santyka Fauziah.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang artis saat menjadi bintang tamu dalam acara FYP.

“Pernah ketemu nggak?” tanya Irfan Hakim.

“Belum. Tapi pengin sih kayak dikenalin gitu, terus ketemu gitu,” beber Nathalie Holscher.

Nathalie Holscher

Nathalie Holscher berharap dikenalkan dengan kekasih baru Sule (Foto: Instagram/nathalieholscher)

Saat disebut bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan Santyka, Nathalie pun tak bisa memberikan komentar. Ia justru bereaksi santai terkait hal tersebut.

”Gak tahu, orang yang ngelihat, coba mirip gak?” ujarnya.

Hampir sama dengan Sule, Nathalie pun mengaku sudah siap untuk kembali menikah dengan Ladislao Camara. Meskipun beberapa waktu lalu ia sempat mengaku trauma dengan pernikahan.

”Kalau awal, awal-awal kan aku pernah bilang trauma gitu, tapi pas udah berjalannya waktu ya udah nggak, nggak ada trauma-trauma lagi,” beber Nathalie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
