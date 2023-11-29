Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Tak Paksakan Rizky Febian untuk Investasi, Percayakan pada sang Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |04:05 WIB
Sule Tak Paksakan Rizky Febian untuk Investasi, Percayakan pada sang Anak
Komedian Sule tidak paksakan Rizky Febian untuk berinvestasi. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Komedian Sule mengaku tidak pernah memaksa Rizky Febian sang anak untuk berinvestasi meski sedang berada dipuncak kariernya.

Sule sendiri lebih menaruh kepercayaan lebih kepada sang putra untuk mengelola keuangannya sendiri. Selain itu, Sule juga tak ingin menjadi orang tua yang merepotkan anak-anaknya.

"Enggak maksa Rizky Febian berinvestasi lah, anak itu segalanya bagi orang tua, anak sebanyak apapun dia ngasih ke orang tua ibaratnya kita kayak kado ulang tahun," ujar Sule ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Mantan suami Nathalie Holscher itu merasa dirinya tidak berharap banyak kepada anak-anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement