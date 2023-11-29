Sule Tak Paksakan Rizky Febian untuk Investasi, Percayakan pada sang Anak

JAKARTA - Komedian Sule mengaku tidak pernah memaksa Rizky Febian sang anak untuk berinvestasi meski sedang berada dipuncak kariernya.

Sule sendiri lebih menaruh kepercayaan lebih kepada sang putra untuk mengelola keuangannya sendiri. Selain itu, Sule juga tak ingin menjadi orang tua yang merepotkan anak-anaknya.

"Enggak maksa Rizky Febian berinvestasi lah, anak itu segalanya bagi orang tua, anak sebanyak apapun dia ngasih ke orang tua ibaratnya kita kayak kado ulang tahun," ujar Sule ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Mantan suami Nathalie Holscher itu merasa dirinya tidak berharap banyak kepada anak-anaknya.