Kata Sule Sering Disebut Artis Gimmick

JAKARTA - Sule menanggapi komentar netizen yang sering menyebut dirinya artis gimmick. Pria 47 tahun itu memberikan tanggapan santai dan memilih untuk tak terpancing emosi.

Sebagai figur publik, Sule menyadari jika urusan pribadinya sering menjadi sorotan publik. Belakangan, banyak warganet yang menyebut kalau Sule termasuk dalam kategori artis gimmick demi mempertahankan popularitasnya.

"Jalanin aja nggak apa-apa. Saya kan udah biasa dengan hal itu, kalian juga pasti bacalah ya kan komen-komen pasti kan baca jadi ya sudah biasa aja, nggak jadi masalah," kata Sule saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Sule jug menanggapi komentar netizen yang menyebutnya cepat move on dari mantan istrinya, Nathalie Holscher.

Apalagi, ayah Rizky Febian itu santer diisukan bakal menikahi kekasihnya, Santyka Fauziah, dalam waktu dekat.

"Loh saya cepet? Segitu mah masa cepet gitu?" kata Sule heran.