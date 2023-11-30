Berpacaran dengan Yama Carlos, Carina Ivola: Keluarga Setuju!

JAKARTA - Hubungan asmara Yama Carlos, tampaknya mendapat lampu hijau dari keluarga sang pacar. Carina Ivola menyebut jika dirinya diberikan izin.

"Saya tentu terbuka sama keluarga, saya pun sudah bilang ke kakak jika saya sama mas Yama sudah berkomitmen. Mereka setuju," kata Carina Ivola dikutip dari STARPRO Indonesia, Kamis (30/11/2023).

Hal serupa juga diutarakan oleh Yama Carlos, pasalnya dirinya pun juga sudah bertemu dengan keluarga Caina Ivola.

"Saya sudah dikenalkan ke keluarga Carina, karena memang langkah kami ini adalah berniat baik. Sudah sama-sama dewasa dan tidak ada yang main-main di sini karena kita berdua menuju lebih baik ke depannya lagi," ucapnya.