HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berpacaran dengan Yama Carlos, Carina Ivola: Keluarga Setuju!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:30 WIB
Berpacaran dengan Yama Carlos, Carina Ivola: Keluarga Setuju!
Yama Carlos miliki pacar baru bernama Carina Ivola. (Foto: YouTube STARPRO Indonesia)
A
A
A

 

JAKARTA - Hubungan asmara Yama Carlos, tampaknya mendapat lampu hijau dari keluarga sang pacar. Carina Ivola menyebut jika dirinya diberikan izin.

"Saya tentu terbuka sama keluarga, saya pun sudah bilang ke kakak jika saya sama mas Yama sudah berkomitmen. Mereka setuju," kata Carina Ivola dikutip dari STARPRO Indonesia, Kamis (30/11/2023).

Hal serupa juga diutarakan oleh Yama Carlos, pasalnya dirinya pun juga sudah bertemu dengan keluarga Caina Ivola.

"Saya sudah dikenalkan ke keluarga Carina, karena memang langkah kami ini adalah berniat baik. Sudah sama-sama dewasa dan tidak ada yang main-main di sini karena kita berdua menuju lebih baik ke depannya lagi," ucapnya.

Halaman:
1 2
