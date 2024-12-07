Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola, Adik Caren Delano

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |19:01 WIB
Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola, Adik Caren Delano
Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola, Adik Caren Delano (Foto: IG Yama Carlos)
JAKARTA - Yama Carlos resmi mengakhiri masa dudanya setelah menikahi Carina Ivola, adik dari Caren Delano, pada Sabtu, 7 Desember 2024. Momen bahagia ini diumumkan Yama melalui akun Instagram pribadinya.

Dua hari sebelum pernikahan, tepatnya pada Kamis (5/12/2024), Yama membagikan foto bersama Carina dengan latar merah yang mencuri perhatian. Dalam foto tersebut, keduanya tampil serasi mengenakan kemeja putih formal, menandakan bahwa hari istimewa mereka semakin dekat.

"Kalau Pak Prabowo punya 'Kabinet Merah Putih,' kami berdua adalah 'Pasangan Merah Putih'," tulis Yama dalam unggahan di akun Instagram @yamacarlos7.

Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola Adik Caren Delan
Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola Adik Caren Delan

Tidak hanya itu, Yama juga mengunggah sebuah video yang mengisahkan perjalanan cintanya dengan Carina. Video tersebut dikemas dengan nuansa dramatis, memberikan gambaran tentang hubungan mereka yang penuh makna.

