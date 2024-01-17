Yama Carlos Ikhlas Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Mantan Istri, Ini Alasannya

JAKARTA - Yama Carlos diketahui gagal mendapatkan hak asuh atas putranya, Marco Armanda Blessio Carlos, usai Arfita Dwi Putri mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Banten. Diketahui, berdasarkan putusan PT Banten, hak asuh Marco dimenangkan oleh Arfita.

Mengetahui kenyataan tersebut, Yama pun mengaku tak kaget. Pasalnya, ia sudah dapat memprediksi hal tersebut.

"Iya menang (hak asuh jatuh di tangan Arfita). Kan sudah saya memprediksikan itu, enggak kaget. Udah nggak kaget lagi. Kan saya tahu di belakangnya siapa," ujar Yama Carlos saat temui baru-baru ini.

Meskipun hak asuh anaknya jatuh ke tangan mantan istri, Yama Carlos mengaku ikhlas. Pasalnya sang kekasih, Carina Ivola selalu memberikan kekuatan untuk dirinya.

Yama Carlos Ikhlas hak asuh anak jatuh ke tangan mantan istri (Foto: Instagram/yamacarlos7)





Dalam pengakuannya, Carina memintanya untuk menahan diri atas keputusan Pengadilan Tinggi Banten. Karena sebelumnya, Yama Carlos sangat agresif memperjuangkan hak asuh anaknya.

"Kalian tahu sendiri perjuangan saya di tingkat pertama seterbakar apa. Pendamping saya hanya para lawyer, enggak ada rekan yang sifatnya penyeimbang. Cuma ya perjuangan itu berhasil di tingkat pertama di PN Tangerang," ucap Yama menambahkan.

"Carina saya disadarkan belajar lepasin aja dulu. ‘Kamu sudah terlalu apa ya.’ Sampai saya dicap arogan sama netizen yang maha sok tahu. Padahal kan mereka enggak tahu yang saya pertahanin darah daging saya," tambahnya.