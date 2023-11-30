Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yama Carlos Gandeng Pacar Baru, Ini Sosoknya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:43 WIB
Yama Carlos Gandeng Pacar Baru, Ini Sosoknya
Yama Carlos miliki pacar baru, ini sosoknya. (Foto: YouTube STARPRO Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Yama Carlos tengah berbahagia, pasalnya dirinya telah memiliki kekasih baru bernama Carina Ivola.

Yama Carlos mengaku jika Carina Ivola merupakan pasangan hidup yang dinantikan selama ini, terlebih dari segi keyakinan memiliki kesamaan yakni beragama nasrani.

"Hadirnya dia (Carina Ivola-red) membuat saya lebih mengingat kepada Tuhan, apalagi saya sama dia sama-sama satu frekuensi," kata Yama Carlos dikutip STARPRO, Kamis (30/11/2023).

Menurutnya, sang pacar kerap mengingatkan dirinya untuk senantiasa belajar soal kesabaran dan keikhlasan. Hal inilah membuat Yama Carlos melihat hal positif yang belum dimiliki oleh pasangannya selama ini.

Halaman:
1 2
