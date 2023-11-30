Yama Carlos Gandeng Pacar Baru, Ini Sosoknya

JAKARTA - Yama Carlos tengah berbahagia, pasalnya dirinya telah memiliki kekasih baru bernama Carina Ivola.

Yama Carlos mengaku jika Carina Ivola merupakan pasangan hidup yang dinantikan selama ini, terlebih dari segi keyakinan memiliki kesamaan yakni beragama nasrani.

"Hadirnya dia (Carina Ivola-red) membuat saya lebih mengingat kepada Tuhan, apalagi saya sama dia sama-sama satu frekuensi," kata Yama Carlos dikutip STARPRO, Kamis (30/11/2023).

Menurutnya, sang pacar kerap mengingatkan dirinya untuk senantiasa belajar soal kesabaran dan keikhlasan. Hal inilah membuat Yama Carlos melihat hal positif yang belum dimiliki oleh pasangannya selama ini.