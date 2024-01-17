Yama Carlos Sempat Minder dengan Kekasih Gegara Faktor Ekonomi

JAKARTA - Yama Carlos sudah berhasil move on dari mantan istrinya, Arfita Dwi Putri. Kini, ia pun tengah menjalin hubungan asmara dengan Carina Ivola.

Bintang film I Know What You Did on Facebook ini pun sudah tak lagi malu-malu memamerkan kemesraannya dengan sang kekasih. Bahkan adik dari Caren Delano ini juga mulai sering menemaninya bekerja.

BACA JUGA: Yama Carlos Anggap Carina Ivola Penyeimbang Usai Membuatnya Ikhlas Soal Hak Asuh Anak

Saat ditemui awak media, Yama pun mengungkapkan jika awalnya ia dan Carina berkenalan lewat sosial media. Dari sanalah keduanya kerap bertukar pesan.

Tak lama setelah berkenalan dan sering berkirim pesan, Yama pun mengundang Carina untuk datang ke gala premiere film yang dibintanginya. Bahkan, ia sempat dibuat terpukau dengan kecantikan Carina saat pertama kali bertemu.

Yama Carlos sempat minder dengan kekasih (Foto: Nurul Amanah/MPI)





Akan tetapi, kala itu bapak satu anak ini tidak berani untuk membayangkan akan menjadikan Carina sebagai kekasihnya. Bukan tanpa sebab, pasalnya Yama merasa minder sehingga belum berani untuk menjalin kedekatan dengan Carina.

"Waktu pertama kali ketemu, hmm oke haha, oke nih. cuma gambaran untuk jauh tuh belum ada, belum berani gitu, nggak berani karena ngelihat dia datang hadir di acara itu aduh, sumpah saya minder. Ini nggak deh, gua terlalu jauh untuk deketin wanita seperti dia, nggak berani aja," ujar Yama Carlos saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Yama merasa minder lantaran kondisinya yang sempat ditimpa berbagai permasalahan dalam hidupnya. Mulai dari rumah tangganya yang diterpa badai hingga harus memperebutkan hak asuh anak hingga kondisi perekonomiannya yang sempat terpuruk.