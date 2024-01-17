Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yama Carlos Anggap Carina Ivola Penyeimbang Usai Membuatnya Ikhlas Soal Hak Asuh Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:35 WIB
Yama Carlos Anggap Carina Ivola Penyeimbang Usai Membuatnya Ikhlas Soal Hak Asuh Anak
Yama Carlos anggap Carina Ivola sebagai penyeimbang (Foto: Instagram/yamacarlos7)
A
A
A

JAKARTA - Yama Carlos mengaku berat ketika mendapati kenyataan bahwa hak asuh putranya, Marco jatuh ke tangan mantan istrinya, Arfita Dwi Putri. Hak asuh tersebut bahkan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten usai wanita yang sempat bekerja sebagai pramugari itu mengajukan banding.

Meski Yama tak mendapatkan hak asuh atas putranya, ia mengaku beruntung lantaran ada sosok Carina Ivola, kekasihnya yang selalu bersedia mendampingi. Bahkan berkat Carina, ia pun kini mencoba untuk sabar menerima putusan tersebut.

"Berat tapi akhirnya harus ada orang yang terus ada di samping saya untuk ngingetin, ketika saya naik diingetin lagi. Ketika saya lepasin contoh Nur akhirnya berbalik arah ke saya, Bu Nur jadi saksi Arfita di PN Tangerang," ujar Yama Carlos saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Selasa, 16 Januari 2024 malam.

Selain ikhlas, Yama juga mengatakan bahwa perceraian dengan Arfita membuatnya mendapatkan banyak pelajaran. Salah satunya soal bagaimana menanggapi kritikan pedas.

Yama Carlos dan Carina Ivola

Yama Carlos anggap Carina Ivola sebagai penyeimbang (Foto: Instagram/yamacarlos7)

Kendati begitu, kehadiran Carina dianggap Yama sebagai sebuah penyeimbang. Pasalnya, adk dari Caren Delano itu  membuatnya mampu mengendalikan emosi, terlebih usai mengetahui bahwa hak asuh anak semata wayangnya jatuh ke tangan mantan istri.

"Setelah ada Carina saya disadarkan belajar lepasin aja dulu, kamu udah terlalu apa ya..  Sampai saya dicap arogan sama netizen yang maha sok tau yang otaknya dangkal-dangkal. Padahal mereka nggak tahu, saya pertahanin kan darah daging saya," jelas Yama menambahkan.

"Dia sendiri (Carina) lihat kamu terlalu mengumbar amarah terlalu mengumbar emosi. Disitu fungsi karina hadir, akhirnya dia menjadi penyeimbang saya dan belajar lepasin," ungkapnya.

