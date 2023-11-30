Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jung So Min Berpotensi Gabung Drama Baru Jung Hae In

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:40 WIB
Jung So Min Berpotensi Gabung Drama Baru Jung Hae In
Jung So Min berpotensi gabung drama baru Jung Hae In. (Foto: GRAZIA/GQ)
A
A
A

SEOUL - Jung So Min dikabarkan akan bergabung dalam proyek drama baru Jung Hae In, Mom’s Friend’s Son. Kabar itu pertama kali dirilis oleh STARNEWS, pada 30 November 2023. 

“Drama itu merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh sang aktris. Dia masih mempertimbangkannya,” ujar IEUM HASHTAG, agensi Jung So Min, dikutip dari Soompi, pada Kamis (30/11/2023).

Mom’s Friend’s Son merupakan drama komedi romantis yang bertutur tentang perempuan bernama Bae Seok Ryu (Jung So Min) yang mencoba untuk memulai kembali hidupnya yang penuh masalah. 

Sementara itu, ada pula Choi Seung Hyo (Jung Hae In), putra teman ibunya yang menandai babak tergelap dalam hidup Seok Ryu. Drama ini digarap oleh sutradara Yoo Je Won dan penulis skenario Shin Ha Eun dari Hometown Cha-Cha-Cha

Jung So Min pertimbangkan gabung drama baru Jung Hae In. (Foto: Dispatch/DAZED)

Drama Mom’s Friend’s Son akan menjadi proyek terbaru Jung Hae In setelah membintangi Snowdrop, pada 2022. Tak hanya drama ini, dia juga digaet membintangi Fling and Shopping, proyek yang menghampirinya sejak awal Oktober 2023.

Serial baru tvN ini juga akan menjadi proyek comeback Jung So Min setelah bermain dalam Alchemy of Souls, tahun lalu. Tim produksi Mom's Friend's Son dijadwalkan memulai syuting setelah proses casting rampung, pada Desember 2023.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
