HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji dan Asnawi Mangkualam Akhirnya Bertemu di Ulang Tahun Sahabat

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:24 WIB
Fuji dan Asnawi Mangkualam Akhirnya Bertemu di Ulang Tahun Sahabat
Fuji dan Asnawi Mangkualam akhirnya bertemu (Foto: Instagram/)
JAKARTA - Kisah cinta Fujianti Utami selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya, setelah putus dari Thariq Halilintar, ada sejumlah pria yang namanya kerap kali dijodoh-jodohkan dengan adik Fadly Faisal tersebut.

Tak lagi El Rumi, kini para penggemarnya justru menduga bahwa Fuji memiliki hubungan khusus dengan Kapten Timnas Sepakbola Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar. Pasalnya, Asnawi diketahui sedang berada di Tanah Air setelah selama ini menetap di Korea untuk bermain di klub sepakbola Jeonnam Dragons.

Keberadaan Asnawi di Tanah Air pun memunculkan harapan dari netizen agar dirinya bertemu dengan Fuji, sosok wanita yang dirumorkan sedang menjalin hubungan asmara dengannya. Harapan itu pun seolah menjadi kenyataan usai beredarnya foto-foto keduanya yang bertemu ketika merayakan ulang tahun sahabat Fuji, Moza.

Mulanya, Fuji dan Asnawi tak terlihat bersama dalam beberapa unggahan rekan-rekannya yang hadir di momen tersebut.

Fuji dan Asnawi Mangkualam

Namun, Fuji membagikan momen itu melalui unggahan Instagram Story-nya yang mengisyaratkan bahwa dia memang hadir di momen tersebut.  Tapi, tak terlihat Asnawi dalam Instagram Story yang diunggah Fuji.

Dia hanya memperlihatkan wajah sang sahabat yang tengah mendapat kejutan di hari ulang tahunnya.

Kehadiran Fuji dan Asnawi di momen tersebut pun akhirnya terungkap dari unggahan Instagram Story Moza. Dia membagikan foto yang memperlihatkan momen kebersamaan dengan para sahabatnya termasuk Fuji dan Asnawi. Foto tersebut diunggahnya sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kejutan yang diberikan.

Dalam foto itu, Fuji dan Asnawi tak terlihat bersebelahan. Fuji berada ditengah dengan pose membentuk love sign bersama sahabatnya, Collin. Sementara Asnawi berada di belakang.

Dari beberapa unggahan Instagram Story rekan-rekannya, tak ada bocoran mengenai interaksi seperti apa yang terjadi di antara Fuji dan Asnawi di momen tersebut.

