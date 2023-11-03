Jung Hae In Digaet Bintangi Drama Baru tvN

SEOUL - Aktor Jung Hae In berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama baru tvN berjudul Mom’s Friend’s Son. Kabar itu pertama kali diumumkan OSEN, pada 3 November 2023.

Menanggapi pemberitaan tersebut, FNC Entertainment selaku agensi yang menaungi Jung Hae In pun buka suara. “Mom’s Friend’s Son adalah salah satu proyek yang sedang dipertimbangkannya,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Jumat (3/11/2023).

BACA JUGA: Jung Hae In Digaet Bintangi Drama Komedi Romantis Fling and Shopping

Drama bergenre komedi romantis itu akan digarap sutradara Yoo Je Won dan penulis skenario Shin Ha Eun. Dia adalah penulis yang menggarap skenario drama populer, Hometown Cha-Cha-Cha.

Jika Jung Hae In menerima tawaran untuk membintangi Mom’s Friend’s Son, maka dia akan memulai syuting pada Semester I-2024 dan tayang di tahun yang sama. Sayang, sejauh ini belum ada informasi terkait karakter yang akan diperankan Jung Hae In.

BACA JUGA: Inara Rusli Sebut Virgoun Rawan Kumpul Kebo

Aktor 35 tahun tersebut, juga mendapat tawaran untuk membintangi drama komedi romantis lainnya berjudul Fling and Shopping. Kisahnya tentang bos sebuah perusahaan kosmetik yang jatuh cinta pada host home shopping.

Jika Jung Hae In menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai bos perusahaan kosmetik bernama Lee Hae Seok. Dia dikenal sebagai pria cerdas yang ceria dan selalu rangking satu saat sekolah.*

(SIS)