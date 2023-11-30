Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kembali dapat Tawaran Main di Film Kramat Tunggak, Siskaeee Kaget

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:20 WIB
Kembali dapat Tawaran Main di Film Kramat Tunggak, Siskaeee Kaget
Siskaeee kaget saat ditawari bermain film Kramat Tunggak (Foto: instagram/vip_siskaeeenya3)
A
A
A

JAKARTA - Film Kramat Tunggak akan tayang di bioskop pada 2024. Setelah sempat berkasus di Polda Metro Jaya lantaran dianggap mengandung unsur pornografi, film Kramat Tunggak akan diproduksi ulang oleh rumah produksi Infinity8 dan Citrus Cinema.

Masih sama seperti sebelumnya, selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskeee akan kembali didapuk untuk berperan dalam film tersebut. Namun kali ini, Siskaeee akan lebih fokus berakting dan tidak hanya menjual kemolekan tubuhnya.

Kembali dipanggil untuk bermain di film Kramat Tunggak, Siskaeee mengaku kaget. Pasalnya pada saat tawaran itu masuk, dirinya sedang terseret kasus pornografi.

"Yang pasti kaget, kok berani padahal lagi berjalan nih kasus," ujar Siskaeee saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2023.

"Terus aku cek siapa saja yang terlibat ternyata beliau-beliau ini yang tidak bisa diragukan lagi, kemahiran dan profesionalitas dalam dunia entertainment," sambungnya.

Siskaeee

Saat kembali akan menerima tawaran bermain di film Kramat Tunggak, perempuan 23 tahun itu mengaku tak percaya. Pasalnya kala itu ia masih berurusan dengan pihak berwajib.

Namun pada akhirnya, ia memilih untuk menerima tawaran tersebut, mengingat film ini benar-benar akan digarap secara profesional.

"Takut enggak, tetapi lebih ke nggak percaya, karena ini masih berjalan dan masih kasus ini kok ada yang berani. Biasanya orang menghindari banget kerjasama sama aku, bahkan kasus kemarin putus kontrak atau segala macam," beber Siskaeee.

