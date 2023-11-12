Sindir Siskaeee, Awkarin: Meniduri Banyak Orang Kok Bangga?

JAKARTA - Selebgram Awkarin belum lama ini buka suara perihal kasus seseorang yang meniduri banyak lelaki hingga ratusan orang. Usut punya usut diduga wanita yang dimaksudkan Awkarin ialah Siskaeee, yang belum lama ini juga mengaku lewat salah satu podcast kalau dirinya sudah pernah meniduri 216 lelaki bahkan dengan mencatat atau membuat list nama-nama lelaki tersebut lewat salah satu catatan.

Awkarin mengatakan mungkin bagi sebagian orang hal ini akan membuat kaget atau bahkan bingung ketika diminta untuk menyikapi masalah tersebut. Mengingat dengan risiko yang ditimbulkan akibat bergonta-ganti pasangan, sehingga apakah mungkin hal itu bisa menjadi suatu yang dibanggakan?

“Dengan segala risiko yang didapat dari gonta-ganti pasangan, apa iya nidurin puluhan bahkan ratusan orang itu merupakan suatu kebanggaan?,” kata Awkarin, dikutip dalam akun X miliknya @awkarin, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya alasan mungkin seseorang melakukan itu karena bukan menjadi suatu masalah untuknya. Meskipun sebelum pengakuan itu viral, beberapa waktu lalu juga sempat lebih dahulu pemain sepak bola asal Italia melakukan hal yang sama.

Rumornya, jumlah perempuan itu mencapai 100 orang. Akan tetapi, menurut Awkarin meskipun hal itu dilakukan masih ada suatu kebanggan yang dilakukan dirinya, yakni melalui prestasinya ketika bermain bola.