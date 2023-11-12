Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sindir Siskaeee, Awkarin: Meniduri Banyak Orang Kok Bangga?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |06:01 WIB
Sindir Siskaeee, Awkarin: Meniduri Banyak Orang Kok Bangga?
Awkarin sindir Siskaeee (Foto: IG Awkarin)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Awkarin belum lama ini buka suara perihal kasus seseorang yang meniduri banyak lelaki hingga ratusan orang. Usut punya usut diduga wanita yang dimaksudkan Awkarin ialah Siskaeee, yang belum lama ini juga mengaku lewat salah satu podcast kalau dirinya sudah pernah meniduri 216 lelaki bahkan dengan mencatat atau membuat list nama-nama lelaki tersebut lewat salah satu catatan.

Awkarin mengatakan mungkin bagi sebagian orang hal ini akan membuat kaget atau bahkan bingung ketika diminta untuk menyikapi masalah tersebut. Mengingat dengan risiko yang ditimbulkan akibat bergonta-ganti pasangan, sehingga apakah mungkin hal itu bisa menjadi suatu yang dibanggakan?

Sindir Siskaeee, Awkarin: Meniduri Banyak Orang Kok Bangga?

“Dengan segala risiko yang didapat dari gonta-ganti pasangan, apa iya nidurin puluhan bahkan ratusan orang itu merupakan suatu kebanggaan?,” kata Awkarin, dikutip dalam akun X miliknya @awkarin, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya alasan mungkin seseorang melakukan itu karena bukan menjadi suatu masalah untuknya. Meskipun sebelum pengakuan itu viral, beberapa waktu lalu juga sempat lebih dahulu pemain sepak bola asal Italia melakukan hal yang sama.

Rumornya, jumlah perempuan itu mencapai 100 orang. Akan tetapi, menurut Awkarin meskipun hal itu dilakukan masih ada suatu kebanggan yang dilakukan dirinya, yakni melalui prestasinya ketika bermain bola.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/33/3169999/awkarin-jgOx_large.jpg
Awkarin Geram Dituding Pindah ke Luar Negeri karena Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/33/3169969/awkarin-A0ux_large.jpg
Awkarin Putuskan Pindah ke Melbourne, Keanu Protes: Ngabisin Duit Gue Aja Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141342/awkarin-kXN5_large.jpg
Hot, Intip Gaya Nyentrik Awkarin saat Nonton Konser Lady Gaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110034/awkarin-TVDK_large.jpg
Awkarin Nostalgia saat Nonton Konser Maroon 5 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/33/3097841/awkarin-d594_large.jpg
8 Mantan Pacar Awkarin, Nomor 6 Nyaris Menikah meski Beda Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082855/awkarin-fyU6_large.jpg
Kronologi Keributan Awkarin vs Brisia Jodie, Perkara Drama Water Heater
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement