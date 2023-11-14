Alasan Siskaeee Ogah Membocorkan Sosok Artis yang Menidurinya

JAKARTA - Bintang film panas Siskaeee sempat membuat pernyataan mengejutkan. Sejauh ini, dia telah tidur dengan 216 pria. Menariknya, semua pria yang tidur dengannya tersebut dicatat dalam sebuah buku khusus.

“Ada catatannya. Buat kenang-kenangan gitu,” kata bintang film Keramat Tunggak tersebut dalam channel YouTube Nexera Entertainment, pada 6 November 2023.

Dari ratusan pria tersebut, pemilik nama asli Fransiska Candra Novitasari ini mengaku, ada yang berprofesi sebagai artis. Namun, dia enggan membeberkan lebih jauh identitas artis pria tersebut.

Alasannya, karena Siskaeee sudah berjanji kepada pria tersebut. “Saya sudah janji sama beliau tidak akan beritahu orang lain,” tutur perempuan 25 tahun tersebut menambahkan.