Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Siskaeee Ogah Membocorkan Sosok Artis yang Menidurinya

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |05:26 WIB
Alasan Siskaeee Ogah Membocorkan Sosok Artis yang Menidurinya
Alasan Siskaeee ogah membocorkan sosok artis yang menidurinya. (Foto: Instagram/@vip_siskaeeenya3)
A
A
A

JAKARTA - Bintang film panas Siskaeee sempat membuat pernyataan mengejutkan. Sejauh ini, dia telah tidur dengan 216 pria. Menariknya, semua pria yang tidur dengannya tersebut dicatat dalam sebuah buku khusus. 

“Ada catatannya. Buat kenang-kenangan gitu,” kata bintang film Keramat Tunggak tersebut dalam channel YouTube Nexera Entertainment, pada 6 November 2023.

Dari ratusan pria tersebut, pemilik nama asli Fransiska Candra Novitasari ini mengaku, ada yang berprofesi sebagai artis. Namun, dia enggan membeberkan lebih jauh identitas artis pria tersebut. 

Alasannya, karena Siskaeee sudah berjanji kepada pria tersebut. “Saya sudah janji sama beliau tidak akan beritahu orang lain,” tutur perempuan 25 tahun tersebut menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077360/siskaeee-kpRo_large.jpg
Siskaeee Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Film Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976238/ngaku-stres-siskaeee-ingin-tes-kejiwaan-ulang-di-luar-polda-metro-jaya-Ifv1p4eTEF.jpg
Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976148/siskaeee-desak-polisi-penjarakan-tersangka-lain-kasus-film-porno-kramat-tunggak-zB3sJqsGaM.jpg
Siskaeee Desak Polisi Penjarakan Tersangka Lain Kasus Film Porno Kramat Tunggak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976142/gugatan-praperadilan-siskaeee-ditolak-hakim-pn-jaksel-hzXLZDhekA.jpg
Gugatan Praperadilan Siskaeee Ditolak Hakim PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975967/siskaeee-makin-kurus-jelang-sidang-putusan-praperadilan-kuasa-hukum-dia-mengalami-tekanan-BGnXsxZFAL.jpg
Siskaeee Makin Kurus Jelang Sidang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum: Dia Mengalami Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975960/siskaeee-berharap-putusan-sidang-praperadilan-hari-ini-mencerminkan-rasa-keadilan-MhcW8DbuR7.jpg
Siskaeee Berharap Putusan Sidang Praperadilan Hari Ini Mencerminkan Rasa Keadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement