Ungkapan Syukur Joko Sinyo Jalani Karantina Top 10 Trending Star

JAKARTA - Joko Sinyo mengaku bersyukur berhasil menembus Top 10 Trending Star dan menjalani karantina bersama sembilan peserta lainnya di House of Trending. Apalagi ini merupakan pengalaman pertama baginya.

“Ini pertama kalinya aku berhasil maju sampai masuk karantina seperti ini. Aku bersyukur banget dan tentunya penasaran dengan ilmu apa yang akan aku dapatkan selama karantina, ujar peserta asal Cilacap ini.

Di House of Trending, Joko Sinyo menjalani berbagai kegiatan, seperti pelatihan vokal, public speaking, pengembangan karakter, olahraga setiap pagi, hingga belajar vocal directing. Semua kegiatan tersebut, dijalaninya di bawah pengawasan pelatih profesional.

Untuk menjamin kenyamanan Joko dan peserta Top 10 lainnya, House of Trending diperlengkapi dengan kasur dari Starleas yang terbuat dari material serat pohon kelapa dengan tingkat keempukan terbaik, antitungau, antilembab, dan sistem sirkulasi yang baik.

Sehingga, kasur Starlead mempertahankan suhu tubuh tetap stabil dan tak terasa panas saat ditiduri. "Jujur, kasurnya empuk dan adem banget. Bikin betah berlama-lama di kamar,” kata Joko Sinyo menambahkan.

Kegiatan Top 10 Trending Star di House of Trending dapat Anda tonton melalui channel YouTube HITS Records.

